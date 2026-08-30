Le Honor 600 est à peine sorti que son prédécesseur tombe sous les 400 €

Le Honor 400 a désormais un concurrent direct en la personne de son successeur. Lancé en 2025, il a depuis laissé sa place au Honor 600. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il soit has been.

Le Honor 600 est arrivé, mais le 400 ne va pas se laisser faire

Honor a renouvelé sa gamme en avril 2026 avec le Honor 600. Cette nouvelle génération améliore l'autonomie, la puissance et la résistance de la gamme avec une batterie de 6 400 mAh et une puce plus récente.

Mais le Honor 400 a toujours ce qui était l'une de ses forces, c'est-à-dire un capteur principal de 200 mégapixels. Cela ne fait pas tout, mais c'est un vrai bon point. Il est d'ailleurs accompagné d'un ultra-grand-angle de 12 Mpx et d'une caméra frontale de 50 Mpx, une autre rareté pour les amateurs de selfies.

Son écran AMOLED de 6,55 pouces monte à 120 Hz, tandis que sa batterie silicium-carbone de 5 300 mAh profite d'une recharge 66 W. On peut dire qu'à moins de 400 €, il est en passe de devenir l'un des milieux de gamme les plus intéressants en termes de performance/prix.

✅ Pourquoi le Honor 400 reste intéressant Prix autour de 382 €

Capteur principal de 200 Mpx

Écran AMOLED 120 Hz

Batterie de 5 300 mAh

Six ans de mises à jour ⚠️ Ce que le Honor 600 améliore Batterie de 6 400 mAh

Puce plus récente

Recharge plus rapide

Meilleure résistance à l'eau

Le Honor 400 est-il un bon plan ?

Le Honor 600 est meilleur, c'est un fait, mais la nuance est de mise, car cela ne veut pas dire que le 400 en devient mauvais, le 600 ne rend pas soudainement son prédécesseur obsolète. Il s'agit surtout d'optimisation. Donc oui, le Honor 400 est un modèle que nous conseillons, surtout à ce prix !

Vous pouvez également consulter les autres smartphones Honor actuellement disponibles pour comparer.