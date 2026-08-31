Si vous voulez un nouvel iPhone, voici pourquoi il faut mieux le revendre avant la keynote Apple du 9 septembre

Le compte à rebours est lancé. Apple a officiellement donné rendez-vous le 9 septembre 2026 à 19 heures pour sa grande keynote de rentrée. Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max sont donc attendus, tout comme le premier iPhone pliant de la marque, selon les informations qui circulent avant l'événement.

Quant à l'iPhone 18 standard, des rumeurs évoquent une sortie au printemps avec l'iPhone 18e, mais nous en saurons plus dans quelques jours !

Dans tous les cas, si vous envisagez justement de changer d'iPhone, il peut être important de savoir dès maintenant combien vaut celui que vous avez encore dans la poche.

Car attendre la sortie de la nouvelle génération risque de lui faire perdre de la valeur.

Votre ancien iPhone est destiné à perdre en valeur

Un smartphone perd de sa valeur à mesure que de nouvelles générations arrivent et, à moins d'un bouleversement du marché, il y a peu de chances que l'inverse se produise.

C'est pour cela qu'Easy Cash recommande d'ailleurs de choisir soigneusement le moment de la revente de votre smartphone, et cite précisément les annonces Apple de septembre comme une période à anticiper pour essayer de préserver au mieux la valeur d'un iPhone.

Eh oui, car mieux vaut revendre votre appareil avant la sortie des nouveaux modèles et éviter la décote des générations précédentes, surtout si vous ne souhaitez pas vous procurer un iPhone 18.

Un iPhone 15 Pro, un iPhone 16 ou même un iPhone 17 encore en excellent état peut aujourd'hui représenter un apport non négligeable pour financer le prochain modèle que vous achèterez.

Mais le « pire » scénario, encore plus que de s'y prendre un peu en retard, c'est de ne rien faire du tout.

L'ADEME estime qu'entre 54 et 110 millions de smartphones dorment dans les tiroirs des Français. Pendant ce temps, leur valeur marchande continue de diminuer et, au lieu de revendre nos appareils pour investir dans le suivant, nous les laissons là, à attendre en vain...

Combien pouvez-vous récupérer pour votre ancien smartphone ?

Impossible de donner un tarif unique. La valeur dépend évidemment du modèle, mais aussi de sa capacité de stockage et surtout de son état.

Un écran sans rayure, une coque bien conservée et un appareil parfaitement fonctionnel permettront d'obtenir une meilleure estimation. À l'inverse, un écran cassé ou un téléphone présentant un défaut important fera baisser sa cote.

Et il n'est pas nécessaire de posséder un iPhone. Samsung Galaxy, Google Pixel, Xiaomi, Honor, Oppo ou Motorola peuvent également être estimés puis revendus.

Pour reprendre l'exemple d'Easy Cash, le principe est assez simple : vous sélectionnez votre appareil, précisez son état et obtenez une première estimation. L'enseigne indique utiliser son système de cotation Easy Price, basé sur les prix observés sur le marché.