Motorola confirme le Razr 70 édition Swarovski pour l'IFA 2026

À retenir Motorola présente une édition Swarovski du Razr 70 à l' IFA 2026 .

du Razr 70 à l' . Cette édition conserve les caractéristiques techniques du Razr 70 standard .

. La présentation complète est prévue pour début septembre 2026.

Selon la marque, ce nouveau smartphone pliable s'inscrit dans la continuité des précédentes éditions spéciales lancées avec Swarovski, après le Razr 60 et le Edge 70. Le teaser publié sur le compte X officiel de Motorola met en avant un dos noir matelassé, orné d'une texture en forme de losanges et de cristaux incrustés, une esthétique qui correspond aux rendus ayant fuité début août.

D'après le fabricant, des cristaux supplémentaires devraient également apparaître autour de la charnière et sous l'écran externe, reprenant la signature visuelle déjà adoptée sur le Razr 60 Swarovski. La stratégie de Motorola consiste à traiter ses pliables autant comme des accessoires de mode que comme de simples smartphones, en misant sur des finitions premium pour se différencier sur un marché du pliable de plus en plus concurrentiel face à Samsung ou Honor. Ainsi, la marque propose des écouteurs à clipser sur les oreilles aussi ornés de cristaux.

Le nom exact du produit n'a pas encore été dévoilé officiellement, mais tout indique qu'il s'agira d'une variante du Razr 70, commercialisé sous l'appellation Razr 2026 aux États-Unis. Les précédentes fuites suggèrent aussi que l'emballage pourrait inclure une coque de protection transparente laissant apparaître le motif cristallin, ainsi qu'un câble USB-C et un chargeur de 33 watts.

Des caractéristiques techniques identiques au modèle standard

En dehors de la parure de cristaux, cette édition spéciale devrait conserver l'essentiel des caractéristiques techniques du Razr 70 classique. On retrouve ainsi un écran OLED interne de 6,9 pouces, doté d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et d'une luminosité de pointe annoncée jusqu'à 3000 cd/m², complété par un écran externe de 3,6 pouces qui entoure les deux capteurs photo au dos de l'appareil. Côté performances, le smartphone embarque une puce MediaTek Dimensity 7450X, associée à 8 Go de mémoire vive et des capacités de stockage allant jusqu'à 512 Go selon les configurations.

Pour la photographie, Motorola mise sur un double capteur arrière de 50 mégapixels chacun, dont un module principal avec stabilisation optique et un grand-angle, complété par un capteur frontal de 32 mégapixels dédié aux selfies. La batterie, dont la capacité varie selon les sources entre 4500 et 4800 mAh, prend en charge une charge filaire de 30 watts ainsi qu'une charge sans fil de 15 watts.

L'appareil fonctionnerait sous Android 16 dès sa sortie.

Disponibilité et prix

Motorola n'a pour l'instant communiqué ni prix officiel ni date de commercialisation précise pour cette édition Swarovski, la présentation complète étant attendue lors de l'IFA de Berlin début septembre 2026.