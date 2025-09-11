Le Honor Magic V5 pulvérise les records de vente en France avec une hausse de 428%

Le Honor Magic V5, commercialisé depuis le 28 août dernier en France, affiche des résultats de vente exceptionnels en France. D'après la marque, Bouygues Telecom, partenaire exclusif pour la distribution physique du nouveau flagship, a enregistré une augmentation spectaculaire de 428% des ventes sur la première semaine de commercialisation comparativement au Magic V3.

Cela montre l'engouement immédiat des consommateurs français pour ce smartphone pliant nouvelle génération.

Le succès ne se limite pas à l'Hexagone. En effet, toujours d’après Honor, à l'échelle de l'Europe de l'Ouest, les ventes du Magic V5 ont progressé de 75% par rapport à son prédécesseur sur la même période de lancement. Honor attribue cette performance à la forte demande des consommateurs pour les technologies pliantes avancées et les capacités d'intelligence artificielle intégrées à l'appareil.

Adam Cao, Président de Honor Europe de l'Ouest, souligne cet élan commercial : « Avec sa finesse inégalée et ses fonctionnalités d'IA révolutionnaires, le Honor Magic V5 change véritablement la donne. Nous sommes ravis de constater l'enthousiasme des consommateurs d'Europe de l'Ouest pour notre nouveau smartphone pliant ».

Une prouesse technique qui se distingue sur le marché

Le Honor Magic V5 revendique le titre de smartphone pliant au format livre le plus fin actuellement disponible avec une épaisseur de seulement 4,1 millimètres une fois déplié dans sa version blanche, soit autant que le Samsung Galaxy Z Fold7. Cette performance technique n'altère en rien sa robustesse, puisque l'appareil a même obtenu un record du monde Guinness pour le poids le plus lourd jamais soulevé par un smartphone pliant suspendu.

Côté performances, rappelons que l'appareil intègre le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite cadencé jusqu'à 4,32 GHz, épaulé par 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage. Cette configuration haut de gamme assure une fluidité parfaite même lors d'un usage intensif. L'autonomie est assurée par une imposante batterie au silicium-carbone de 5820 mAh, supportant la charge rapide 66 watts filaire et 50 watts sans fil.

L'expérience utilisateur se déploie sur deux écrans : un écran intérieur AMOLED de 7,95 pouces en 2352 x 2172 pixels et un écran extérieur AMOLED de 6,43 pouces en 2376 x 1060 pixels, tous deux compatibles avec l'usage du stylet et affichant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Honor consolide sa position sur le marché européen des smartphones pliants avec ce nouveau modèle. La marque avait déjà été désignée en 2024 comme le constructeur à la croissance la plus rapide en Europe sur le segment des pliants au format « livre », sa part de marché ayant triplé pour atteindre 34% selon les données de Counterpoint Research.

Disponibilité et prix

Le Honor Magic V5 est commercialisé au prix de 1999 euros en France dans trois coloris : Ivory White, Black et Dawn Gold.