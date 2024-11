Le Honor Magic7 Lite se dévoile sur la Google Play Console

Le Honor Magic7 Lite sera équipé d'un processeur Snapdragon 6 Gen 1, accompagné d'un GPU Adreno 619 et de 12 Go de RAM. L'écran AMOLED de 6,8 pouces affichera une résolution FHD+ de 1224 x 2700 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 800 cd/m².

Côté photo, l'appareil embarquera un capteur principal de 108 mégapixels avec ouverture f/1.8, complété par un module frontal de 32 mégapixels. La batterie de 5500 mAh prendra en charge la charge rapide 67W en filaire.

Un positionnement stratégique

Le Magic 7 Lite semble partager plusieurs similitudes avec le Honor X9c récemment lancé en Malaisie, notamment le même numéro de modèle HNBRP-Q1. Cette stratégie de rebranding permettrait à Honor de proposer une version plus accessible de sa série phare.

Le smartphone sera commercialisé en trois coloris : noir minuit, vert émeraude et argent titane. Il disposera d'une protection contre les rayures et les chutes, ainsi que de la compatibilité 5G grâce au modem Snapdragon X75.

Une série complète en approche

La gamme Magic7 s'annonce particulièrement innovante avec l'intégration d'un agent IA capable d'automatiser certaines tâches quotidiennes comme la commande de repas ou la gestion d'abonnements. Le modèle Pro se distinguera par son écran AMOLED LTPO incurvé sur quatre côtés et sa batterie silicone-carbone de 5850 mAh compatible avec la charge 100W filaire et 80W sans fil. Le prix du Magic7 Lite n’a pas encore été communiqué et nous ne savons pas s’il sera disponible en France.