Le Robot Phone de Honor se montre au MWC 2026

Après un teasing qui a remué Internet, Honor expose son nouveau smartphone, le Robot Phone à Barcelone. Totalement à contrecourant des autres modèles actuellement sur le marché, le Robot Phone repose sur une micro-motorisation propriétaire, réduite de 70% en taille selon Honor, ce qui permet d'intégrer le plus petit moteur micro du secteur.

Un gimbal intégré avec un excellent capteur

Ce système anime un cardan compact à 4 degrés de liberté, offrant une stabilisation mécanique sur trois axes, similaire à celle des caméras d'action professionnelles.

Par rapport aux concurrents, ce mécanisme dépasse les simples stabilisateurs optiques logiciels des flagships Samsung ou Apple, en ajoutant un mouvement physique autonome à la manière des gimbals DJI Osmo Pocket et autres accessoires sur lesquels on peut installer un smartphone.

Notez la présence d’un capteur principal de 200 millions de pixels, promettant une qualité d'image élevée pour des prises de vue dynamiques. Ainsi, l'appareil pivote sans intervention manuelle, afin de faciliter les transitions fluides entre modes portrait et paysage.

Honor met en avant une réactivité en temps réel face aux mouvements, compensant les vibrations lors de déplacements. Le Robot Phone se veut donc être à mi-chemin entre un téléphone classique et un outil de tournage nomade.

Fonctions photo et vidéo avancées

Selon le fabricant, la fonction AI SpinShot marque une première avec ses rotations de 90° ou 180° d'un seul geste, transformant des clips quotidiens en séquences cinématographiques. Le suivi d'objets par IA, entraîné sur des millions de simulations, anticipe les trajectoires et relocke les sujets même en cas d'occlusion temporaire, surpassant les trackers logiciels des iPhone ou Google Pixel.

Le partenariat avec ARRI, spécialiste allemand des caméras de cinéma, apporte une dimension supplémentaire frôlant les standards professionnels à l'imagerie mobile. Cela inclut une stabilisation couplée à un moteur IA pour des frames impeccables en mouvement complexe.

Pour les créateurs, ces outils simplifient grandement les vlogs en marche ou les selfies dynamiques.

Interactions IA et langage corporel

D'après Honor, le Robot Phone transcende les assistants vocaux en ajoutant une dimension physique via son gimbal expressif. Lors des appels vidéo, il maintient le focus sur l’utilisateur à tous angles, brisant les limites d'écran fixes. L'appareil hoche la tête pour acquiescer, secoue pour refuser, ou exécute un backflip encourageant, rendant les échanges plus naturels.

En outre, il est même capable de détecter l'humeur musicale pour danser en rythme, ajustant ses mouvements. Ainsi, ce modèle offre un retour visuel concret, proche des robots compagnons émergents. Honor le voit comme un pont vers des appareils évolutifs.

Le Robot Phone s'inscrit pleinement dans l'Alpha Plan de Honor, visant des investissements massifs en IA. Face à un marché saturé, il cible les videastes premium, challengeant les pliables ultra-hauts de gamme par son unicité mécanique.

Disponibilité et prix

Honor prévoit un lancement commercial en seconde moitié 2026, d'abord en Chine puis globalement. Un responsable évoque un tarif autour de 2000 euros en Europe, non confirmé, plaçant l'appareil en segment ultra-premium aux côtés des pliables les plus chers.

