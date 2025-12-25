Le smartphone à petit prix du marché le plus novateur, c'est lui (et il va vous surprendre) !

Lancée par Nothing, la marque CMF est la nouvelle venue qui a pour but de bousculer le marché : l'objectif est de proposer des smartphones modernes, esthétiques et fun. D'ailleurs, la gamme complète des téléphones Nothing démontre en un coup d'œil que Nothing ne sait pas faire autrement que d'innover !

L'ADN de la firme londonienne est affirmé, et cela tape dans l'œil des experts du secteur.

Le CMF Phone (2) Pro propose une expérience logicielle sans fioritures ni applications préinstallées inutiles.

Les spécificités techniques du CMF Phone (2) Pro

Si le CMF Phone (2) Pro a une particularité, c'est son approche modulaire : il est possible de modifier à loisir son apparence ! Mais nous, ce qu'on apprécie beaucoup, c'est son interface logicielle épurée et très facilement personnalisable.

Et pour ce qui est du reste de sa fiche technique, c'est simple : c'est un bon smartphone qui propose un bel écran, un bon capteur photo principal et une belle puissance de calcul.

✅ Points forts Design unique et modulaire

Interface Nothing OS fluide

Excellent rapport qualité-prix ⚠️ Points faibles Pas de charge sans fil

Capteur photo secondaire anecdotique

La partie autonomie n'est pas en reste, puisque l'appareil dispose d'une batterie capable de tenir plus d'une journée complète en usage intensif.

Comme souligné dans notre test du CMF Phone (2) Pro, la gestion de l'énergie est d'ailleurs l'un des points les plus appréciables du modèle.

Détails de l'offre à saisir d'urgence

L'offre que nous vous présentons aujourd'hui est disponible auprès de la plateforme française Cdiscount. Avec son suivi logiciel et un look qui ne laissera personne indifférent, le CMF Phone (2) Pro est l'une des meilleures surprises de l'année et, globalement, si vous en avez assez des smartphones Android un peu trop ressemblants d'une marque à l'autre, courez vers Nothing.