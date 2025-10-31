Test du CMF Phone 2 Pro : le smartphone abordable qui bouscule la concurrence

Fiche technique

Écran AMOLED 6,77 pouces, 120 Hz

Processeur : MediaTek Dimensity 7300 Pro

8 Go de mémoire vive (extensibles)

128 ou 256 Go d’espace de stockage interne (extensible)

Triple capteur photo : 50 + 50 + 8 mégapixels / 16 mégapixels

Lecteur d’empreintes sous l’écran

Batterie 5000 mAh, charge 33W

Étanchéité : IP54

Système d'exploitation Android 15 avec surcouche logicielle Nothing OS 3.2

Design

Le CMF Phone 2 Pro se démarque immédiatement par son esthétique singulière, fidèle à l’ADN de Nothing. Son châssis en aluminium, ses vis apparentes et ses coloris audacieux (Noir, Orange, Blanc, Light Green) lui confèrent une allure industrielle et moderne que nous apprécions beaucoup.

La finition du dos, disponible en verre givré ou en texture façon pierre selon la version, offre une prise en main très agréable et ne laisse aucune trace de doigts. Nous avons pu tester la version Light Green, un vert léger qui est très agréable à l’œil. Avec seulement 7,8 mm d’épaisseur et un poids de 185 g, il se montre particulièrement fin et léger pour sa catégorie, facilitant la manipulation au quotidien.

Au dos, on peut voir la fameuse molette signature CMF permet d’ajouter des accessoires modulaires (lentilles macro/fisheye, support béquille). En effet, cette partie se dévisse et autorise ainsi l’association de différents modules. C’est très original et aucune autre marque n’offre cette possibilité.

Les capteurs photo se trouvent dans le coin supérieur gauche dans un style extrêmement épuré. Il y en a deux qui sont organisés de manière verticale tandis que le troisième est légèrement déporté, dépassant un peu de la coque arrière, ce qui n’est pas le cas du flash.

L’ergonomie est soignée : les boutons tombent naturellement sous les doigts. Notez la présence d’une touche supplémentaire, sur le profil droit qui permet, comme les mobiles Nothing les plus récents, notamment le Phone (3a) et le Phone (3) d’activer la fonction Essential Space pour, par exemple, prendre des notes vocales ou enregistrer des images dans un espace dédié.

La tranche inférieure propose un port USB-C, un haut-parleur, un microphone et bien entendu le tiroir pour les cartes SIM.

La certification IP54 assure une protection contre les éclaboussures et la poussière, mais aujourd’hui devenue le minimum lorsque certains smartphones proposent, à des prix relativement similaires, un indice supérieur les rendant totalement étanches à l’image du Galaxy A36 de Samsung, par exemple. Le lecteur d’empreintes digitales, intégré sous l’écran, se révèle rapide et précis, même si certains concurrents haut de gamme proposent des capteurs encore plus réactifs. On peut toutefois regretter une position un peu trop basse : à seulement 1 cm du bord inférieur.

Côté audio, le CMF Phone 2 Pro se contente d’un haut-parleur mono, ce qui limite l’immersion lors du visionnage de vidéos ou de jeux. Le rendu sonore est correct, mais manque de profondeur et de puissance face à des modèles dotés de stéréo. En revanche, la présence d’une prise USB-C, comme indiqué plus haut et la compatibilité Bluetooth 5.3 assurent une bonne flexibilité pour les accessoires audio.

Écran

Le CMF Phone 2 Pro est équipé d’une dalle AMOLED de 6,77 pouces affichant une définition Full HD+ de 1080 x 2392 pixels. Cette dalle bénéficie d’une fréquence de rafraîchissement élevé de 120 Hz, garantissant une fluidité remarquable lors du défilement des menus, de la navigation web ou du gaming. La technologie AMOLED offre des noirs profonds et des contrastes très marqués, renforçant la qualité visuelle, notamment pour le visionnage de vidéos ou la consultation de photos. Les bords ne sont pas d'une extrême finesse, comme sur le Galaxy A56 mais tous de la même taille.

La luminosité maximale annoncée atteint 3000 cd/m² en pic, dans certaines situations, ce qui est particulièrement élevé. Cependant, d’après nos essais in situ, avec un plein soleil, il est parfois délicat de bien voir ce qui est affiché. En outre, le support du HDR10+ permet d’apprécier les contenus compatibles avec une meilleure dynamique des couleurs et une plage lumineuse étendue.

Les réglages de l’écran sont complets : il est possible d’ajuster la température des couleurs, de choisir entre deux profils colorimétriques (actif et normale) et d’activer un mode sombre pour réduire la fatigue oculaire. La réactivité tactile est excellente, avec une bonne prise en charge du 120 Hz qui rend l’expérience fluide et agréable.

Système et applications

Le CMF Phone 2 Pro fonctionne sous Nothing OS 3.2 au moment de notre test, basé sur Android 15, la dernière version du système d’exploitation de Google en date (essai réalisé début juillet 2025). Cette interface est extrêmement épurée et fluide, offrant une expérience proche d’Android stock, ce qui favorise la rapidité et la simplicité d’utilisation. La politique de mises à jour est rassurante : 3 ans de mises à jour majeures d’Android et 6 ans de correctifs de sécurité.

L’organisation des paramètres est claire et intuitive, facilitant la prise en main et la personnalisation. Nothing OS propose un très bon niveau de personnalisation visuelle, avec des options pour modifier les icônes, les thèmes et les animations. Il est possible de choisir entre une interface typée Android ou plus « Nothing » avec des icônes totalement différentes.

Le système et les applications préinstallées par défaut occupent seulement 25 Go, ce qui n’est pas beaucoup par rapport à la grande majorité des smartphones. Bonne nouvelle, aucun bloatware n’est présent.

Le système intègre des fonctions d’intelligence artificielle pour optimiser la gestion de la batterie, améliorer la qualité photo et proposer des assistants vocaux réactifs. L’expérience générale est fluide, sans ralentissements notables, même avec plusieurs applications ouvertes simultanément.

Performances

Le smartphone est propulsé par un MediaTek Dimensity 7300 Pro, un processeur octocœur cadencé jusqu’à 2,5 GHz, accompagné de 8 Go de RAM extensibles via un système de RAM virtuelle. Cette configuration offre, sur le terrain, un bon équilibre entre puissance et efficacité énergétique, adaptée à un usage quotidien comprenant navigation, réseaux sociaux, streaming et jeux mobiles. En termes de performances brutes, le Dimensity 7300 Pro se situe dans la moyenne des processeurs de milieu de gamme, offrant une expérience fluide et réactive. On apprécie sa très bonne tenue dans le temps comme le montre le graphique ci-dessous.

Le stockage interne est disponible en versions 128 Go ou 256 Go, avec la possibilité d’extension via microSD jusqu’à 2 To, un avantage notable pour ceux qui souhaitent conserver beaucoup de fichiers et médias.

Pour le gaming, le CMF Phone 2 Pro peut faire tourner sans difficulté la plupart des titres populaires, avec des graphismes bien rendus et une bonne gestion thermique qui limite la surchauffe. La navigation au quotidien est agréable, avec des temps de chargement réduits et une fluidité constante.

Par rapport à ses concurrents, ce smartphone offre un bon compromis entre performances et prix, même s’il ne rivalise pas avec les modèles haut de gamme dotés de puces plus puissantes.

Multimédia

Le CMF Phone 2 Pro bénéficie d’une configuration photo solide pour un modèle à ce prix. En effet, il dispose d’un triple module photo arrière comprenant un capteur principal de 50 mégapixels avec ouverture f/1,88, stabilisation électronique (EIS) et autofocus à détection de phase (PDAF), un téléobjectif 50 mégapixels avec ouverture f/1,85, zoom optique 2x et zoom numérique jusqu’à 20x et un ultra grand-angle 8 mégapixels avec un champ de vision de 119,5 degrés. La caméra frontale est un capteur de 16 mégapixels f/2, offrant des selfies nets et détaillés. Le téléobjectif 2x est effectivement une rareté dans cette gamme de prix et apporte une vraie polyvalence pour les prises de vue à distance.

L’interface de l’appareil photo est simple et intuitive, permettant un accès rapide aux différents modes (nuit, portrait, photo, vidéo et plus). Ce dernier menu permet de lancer d’autres modes : Ralenti, Intervalle, Panoramique et Expert.

Les photos réalisées avec le capteur principal sont nettes, avec une bonne gestion des couleurs et un niveau de détail satisfaisant. Le traitement logiciel est efficace, offrant des clichés bien équilibrés, même en conditions de faible luminosité. L’ultra grand-angle capture des images larges avec peu de distorsion, tandis que le zoom numérique permet de s’approcher des sujets, mais il atteint rapidement ses limites.

Nous attendions à mieux, vu la qualité des images zoomées obtenues avec le Phone (3a), son cousin. Ici, le niveau de détails est en retrait et évidemment beaucoup moindre que sur le Google Pixel 9 Pro XL, bien plus cher.

En comparaison avec d’autres smartphones abordables, le CMF Phone 2 Pro arrive tout de même à se démarquer par la présence d’un téléobjectif assez performant et un rendu photo globalement convaincant.

Autonomie

La batterie de 5000 mAh assure une excellente endurance, permettant de tenir facilement une journée complète, voire plus, en usage modéré. Le système de gestion de l’énergie optimise vraiment la consommation, notamment grâce au processeur efficient et à l’écran AMOLED.

La charge rapide filaire est supportée jusqu’à 33 W, ce qui n’est pas extraordinaire, mais il faut s’en contenter. Le smartphone propose également la charge inversée à 5 W, une fonctionnalité pratique pour dépanner d’autres appareils compatibles.

Le contenu de la boîte

Le smartphone CMF Phone 2 Pro est livré avec un câble USB-C vers USB-A, une coque de protection transparente et un outil d'extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Le CMF Phone 2 Pro se révèle être une option séduisante sur le segment des smartphones abordables, grâce à un design original, un écran lumineux et une configuration technique équilibrée. Son téléobjectif est un atout rare à ce prix, offrant une polyvalence photo appréciable. L’autonomie est également un point fort, avec une batterie généreuse et une charge rapide efficace. Le système garantit une expérience fluide et une politique de mises à jour rassurante, ce qui renforce la valeur de ce smartphone sur le long terme. Quelques concessions subsistent, notamment l’absence de haut-parleurs stéréo et un processeur milieu de gamme qui limite les performances brutes face aux modèles plus onéreux.

En somme, le CMF Phone 2 Pro propose un excellent rapport qualité-prix, particulièrement adapté à ceux qui recherchent un smartphone polyvalent, bien conçu et original sans dépasser les 300 euros. Selon nous, il mérite une attention particulière dans sa catégorie.