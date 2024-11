Le meilleur smartphone de Samsung avec 10 % de réduction, 150 € offerts, un très gros cadeau et ce n'est pas tout !

Depuis presque deux semaines, Samsung a lancé son événement Samsung Week, l’occasion pour proposer de très grosses promotions sur ses appareils. Cela concerne également les smartphones. Aujourd’hui, c’est particulièrement du Galaxy S24 Ultra dont nous allons parler, mais sachez que de nombreux autres appareils sont proposés avec d’excellentes promotions.

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Galaxy S24 Ultra est le fer de lance de Samsung, il s’agit de son modèle le plus puissant, mais aussi de son appareil le plus emblématique, que ce soit grâce à des performances impressionnantes, ou même simplement la présence de son style S Pen, ce smartphone est mémorable.

Il faut savoir qu’il est l’un des meilleurs appareils au monde et que cette réputation n’est pas usurpée. D'autant plus que Samsung promet 7 ans de mises à jour pour cet appareil qui devient un véritable investissement sur le long terme.

Retrouvez le test du Samsung Galaxy S24 Ultra !

Quelle est la promotion de Samsung pour son Galaxy S24 Ultra ?

En ce moment, Samsung vous donne accès à un Galaxy S24 Ultra avec une réduction de 10 % en faisant votre achat via l’application Samsung.

En plus de cela, Samsung vous rembourse 150 € sur votre achat et vous bénéficiez de deux fois plus de stockage pour le même prix : c’est-à-dire que vous obtenez le Galaxy S24 Ultra dans sa version avec 512 Go au prix du 256 Go. Mais ce n’est pas tout car en plus de cela, l’enseigne vous offre une montre connectée Galaxy Watch 7 Pro d’une valeur d'environ 269,10 €. Difficile de faire plus complet !