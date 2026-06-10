Le mirifique Galaxy S25 Ultra voit son prix s'effondrer de 39%

Le Galaxy S25 Ultra est actuellement disponible pour 694,99 €, une baisse très impressionnante pour ce smartphone qui dépassait allègrement les 1 000 € l'année dernière. Si vous voulez en savoir plus sur ses caractéristiques avant de l'acheter, vous pouvez consulter notre test du Samsung Galaxy S25 Ultra.

Les détails de l'offre en cours

Cette réduction s'accompagne de plusieurs avantages et conditions spécifiques proposés par le marchand :

Tarif de base : Le smartphone neuf est affiché à 694,99 €, avec une option de paiement échelonné possible à hauteur de 173,75 € par mois.

Le smartphone neuf est affiché à 694,99 €, avec une option de paiement échelonné possible à hauteur de 173,75 € par mois. Code promotionnel : L'utilisation du code WHIF permet d'obtenir une remise supplémentaire immédiate de 5 €.

L'utilisation du code permet d'obtenir une remise supplémentaire immédiate de 5 €. Avantage fidélité : Un montant de 6,95 € est offert en cagnotte pour vos prochains achats.

Un montant de 6,95 € est offert en cagnotte pour vos prochains achats. Livraison : L'expédition est gratuite, avec une livraison estimée entre le 11 et le 15 juin.

Une édition internationale américaine compatible en Europe

Le Galaxy S25 Ultra dont nous parlons aujourd'hui est une édition internationale en provenance des États-Unis. Ce modèle intègre un emplacement pour une carte Nano SIM physique ainsi qu'une compatibilité eSIM.

Il faut savoir que l'appareil est entièrement compatible avec les réseaux des opérateurs européens, ce qui permet un accès normal à la 4G et à la 5G en France. Toutefois, certains services peuvent ne pas être compatibles, notamment les applications bancaires ou gouvernementales. Une information à garder en tête, bien que la différence de prix puisse tout à fait justifier ce compromis.

Le produit est expédié directement depuis les entrepôts de Rakuten par le vendeur Whifraise, qui affiche une note de satisfaction de 4,6/5 basée sur plus de 1 000 transactions. Par ailleurs, conformément aux standards actuels du constructeur, l'adaptateur secteur n'est pas inclus dans la boîte d'origine.

Données de l'offre Spécifications et conditions Prix final 694,99 € (hors réduction du code) Code promo -5 € avec le code WHIF Version du modèle Édition États-Unis (1 Nano SIM + 1 eSIM) Réseau Compatible avec les opérateurs européens Accessoire Bloc de charge secteur non fourni

Pour découvrir les autres gammes ou comparer les prix du fabricant, vous pouvez parcourir notre catalogue des smartphones Samsung.