Le passe Navigo et l’abonnement Imagine R totalement dématérialisés : le smartphone devient l’unique sésame francilien en 2026

Depuis plusieurs années, Île-de-France Mobilités œuvre pour la dématérialisation complète des titres de transport sur le réseau francilien. Cette ambition s’est concrétisée étape par étape, à commencer par l’arrivée des Pass Navigo numériques sur des smartphones Galaxy, puis sur iPhone avec un certain délai. Plus récemment, l’intégration du Pass Navigo Liberté+ sur Android et iOS en juin 2025, ainsi que l’arrêt définitif des tickets papier, montre bien l’avancée de cette mutation profonde.

Cependant, jusqu’à présent, la dématérialisation s’arrêtait aux abonnements Navigo hebdomadaires et mensuels. Il était donc impératif, pour les usagers intensifs ainsi que les étudiants bénéficiant de l’offre Imagine R, de conserver encore leur carte physique. Île-de-France Mobilités, par la voix de responsables tels que Valérie Pécresse, indique désormais que ce retard sera bientôt comblé.

En effet, selon le calendrier dévoilé, Navigo Annuel et Imagine R seront disponibles sur smartphone dès le printemps 2026, entre mars et juin. Cela va concerner plus de 2 millions d’abonnés franciliens.

Cette transition numérique a pour but de simplifier le quotidien des usagers et à répondre notamment à la problématique des files d’attente, très fréquentes à chaque début de semaine ou de mois. Grâce à la recharge mobile, l’utilisateur pourra désormais souscrire ou renouveler son abonnement Navigo Annuel ou Imagine R directement depuis l’application Île-de-France Mobilités, en conservant son titre dans le wallet de son choix, qu’il s’agisse d’Apple Cartes sur iPhone ou une solution Android adaptée.

Accélération de la digitalisation et bientôt le paiement avec une carte bancaire

Un tiers des abonnements est maintenant souscrit en version numérique, soit plus de 7,7 millions de rechargements effectués sur mobile en octobre 2025. Selon Île-de-France Mobilités, cette proportion pourrait dépasser les 50% dès 2027 et continue d’augmenter chaque mois.

Par ailleurs, les nouveaux terminaux installés dans les bus permettent l’achat de tickets de dépannage à 2,50 euros sans correspondance, ce qui ouvre de larges perspectives quant au paiement sans contact généralisé avec n’importe quelle carte bancaire comme cela est possible dans certains pays et quelques régions en France.

L’organisme public étudie actuellement l’extension du système Open Payment, qui offrirait enfin la possibilité de prendre le métro, le RER, le tramway ou le bus directement avec sa carte bancaire sans contact. En effet, rappelons que de grandes métropoles françaises telles que Lyon, Rennes ou Toulouse ont déjà adopté ce dispositif, et un verdict est attendu en avril 2026 pour sa généralisation à Paris et en Île-de-France.

