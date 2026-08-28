Samsung Galaxy S26 FE : puce Exynos 2500, écran plus lumineux et prix en hausse

Comme cela était annoncé par la marque elle-même lors de son teasing, il y a quelques jours, le Galaxy S26 FE adopte le design Signature Galaxy S 2026, avec des bordures très plates et des contours arrondis pensés pour une prise en main agréable. L'appareil associe un dos en verre et un cadre en aluminium, pour des dimensions de 161,6 x 76,9 x 7,4 mm et un poids de 193 grammes.

Un design retravaillé surtout au niveau des capteurs photo

Samsung nous a dit avoir également retravaillé l'îlot photo à l'arrière du téléphone. Selon le fabricant, ce bloc a été repensé pour épouser l'intégralité des capteurs photo, ce qui doit empêcher les microparticules de poussière de se glisser entre les objectifs, un bon point par rapport aux générations précédentes. Le smartphone est certifié IP68 contre l'eau et la poussière, une protection commune à toute la gamme S26. Trois finitions sont proposées : graphite, bleu et vert d'eau, cette dernière teinte étant présentée comme la couleur phare de ce lancement.

Côté affichage, le Galaxy S26 FE embarque un écran de 6,7 pouces avec une dalle Dynamic AMOLED 2X en résolution Full HD+, identique à celle du S26 standard, tandis qu’on rappelle que les modèles Plus et Ultra proposent une définition QHD+. La fréquence de rafraîchissement adaptative s'étend de 60 à 120 Hz, contre une plage de 1 à 120 Hz pour le reste de la gamme S26.

Samsung annonce un pic de luminosité de 1930 cd/m², avec un ajustement automatique selon la lumière ambiante pour rester lisible même en extérieur sous un fort ensoleillement.

Photo, vidéo et outils d'intelligence artificielle

Le module photo arrière comprend trois capteurs : un grand-angle principal de 50 mégapixels stabilisé, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels offrant un zoom optique x3 et un zoom numérique jusqu'à x30. À titre de comparaison, le modèle Ultra de la gamme dispose d'un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d'un zoom optique x5, réservés au haut de gamme.

À l'avant, le capteur selfie de 12 mégapixels voit son angle de prise de vue élargi à 85 degrés, contre 80 degrés sur le S25 FE, afin de s'aligner sur le reste de la série S26 et d'éviter d'exclure des personnes lors de photos de groupe. Le moteur ProVisual Engine se charge d'optimiser les couleurs et les contrastes, d'affiner les détails et de réduire le bruit numérique, notamment en mode Nightography pour les prises de vue nocturnes.

Samsung introduit pour la première fois sur un modèle FE la fonction myfancam, déjà présente sur les pliables de la marque. Cet outil permet de recadrer une vidéo directement depuis la galerie en post-production. Concrètement, cela signifie que l'intelligence artificielle isole et suit le sujet choisi pour générer un rendu correctement cadré.

À cela s'ajoute un mode Super Stabilité avec verrouillage horizontal, qui maintient la ligne d'horizon stable jusqu'à 360 degrés, utile pour filmer du sport ou des déplacements rapides à vélo. La retouche photo peut désormais être guidée par la voix ou le texte directement depuis la galerie, tandis que le Studio Créatif permet de transformer des clichés en stickers personnalisés dans différents styles artistiques, dont l'aquarelle.

En outre, une fonction Gomme Audio permet d'effacer les bruits parasites, comme le vent ou les voix en arrière-plan, sur les vidéos, y compris via des applications tierces telles que Netflix, YouTube ou Instagram. Le scan de documents profite également de l'IA embarquée car elle efface automatiquement les doigts qui peuvent déborder sur l'image, redresse les coins cornés, supprime les ombres et lisse les plis, avec la possibilité de générer un document PDF unique à partir de plusieurs pages scannées.

Performances, autonomie et logiciel One UI 9

Comme cela était pressenti, le Galaxy S26 FE embarque la puce Exynos 2500, gravée en 3 nanomètres, le même processeur que celui du Galaxy Z Flip7. Les modèles Galaxy S26 et S26 Plus utilisent quant à eux l'Exynos 2600, tandis que le Galaxy S26 Ultra fait appel à une puce Snapdragon.

Selon Samsung, ce processeur affiche des gains de performance substantiels par rapport au S25 FE : +51% pour le CPU, +25% pour le GPU et +11% pour le NPU, ce dernier gain permettant d'exécuter instantanément les tâches liées à l'intelligence artificielle. Ces chiffres sont cohérents avec les tests Geekbench qui avaient circulé ces derniers mois et qui créditaient déjà la puce de scores nettement supérieurs à ceux de la génération précédente.

La batterie affiche une capacité de 4900 mAh, pour une autonomie annoncée jusqu'à 29 heures en lecture vidéo. La charge filaire atteint 45 watts, permettant de récupérer 70 % de la batterie en 30 minutes, tandis que la charge sans fil passe à 15 watts, contre 10 watts sur la version précédente. Le smartphone reste compatible avec le Wi-Fi 6.

Sous l'interface One UI 9, le smartphone profite de plusieurs nouveautés logicielles. La fonction Entourer pour chercher évolue avec une version « Find the Look », qui permet de retrouver en une seule recherche visuelle toutes les pièces composant une tenue repérée à l'écran. L'agent Now Nudge, intégré au clavier Samsung, analyse le contexte des conversations pour proposer des raccourcis, par exemple vérifier ses disponibilités dans le calendrier lorsqu'un rendez-vous est évoqué par message ; il fonctionne aussi avec des applications tierces comme WhatsApp ou Instagram.

Le filtrage d'appels par IA permet, face à un numéro suspect, de faire intervenir une voix artificielle qui demande à l'interlocuteur de se présenter, avec une transcription écrite en temps réel affichée à l'utilisateur.

Enfin, Now Brief génère un récapitulatif personnalisable de la journée, consultable depuis l'écran d'accueil et programmable à une heure choisie. Le partage de fichiers via Quick Share fonctionne désormais sans friction entre appareils Samsung, Android et iOS, tandis que Smart Switch simplifie le transfert de données via un QR code, y compris depuis un iPhone.

Samsung s'engage par ailleurs sur sept ans de mises à jour de sécurité et sept générations de mises à jour du système d'exploitation, un engagement de support logiciel désormais aligné sur celui de ses modèles haut de gamme.

Disponibilité et prix

Le Galaxy S26 FE est proposé en deux configurations selon la fiche officielle communiquée par Samsung : 799 euros pour la version associant 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 899 euros pour la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Ces tarifs marquent une hausse par rapport au Galaxy S25 FE, dont les versions équivalentes débutaient à 749 et 809 euros. L'appareil est disponible dans trois coloris : graphite, bleu et vert d'eau.

Notez que pour tout achat d'un Galaxy S26 FE, vous avez accès à six mois d'essai offerts à Google AI Pro.

