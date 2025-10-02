Le nouveau Xiaomi 15T à prix réduit avec un forfait 200 Go 5G : profitez-en chez Bouygues Telecom

Bouygues Telecom propose le nouveau Xiaomi 15T à tarif réduit

Actuellement, Bouygues Telecom vous propose un super deal pour vous offrir le nouveau Xiaomi 15T à moindre coût. Si vous souscrivez un forfait 200 Go 5G chez l’opérateur français, vous profiterez de 64 € de remise immédiate sur le smartphone de la marque chinoise. Cette réduction s’ajoute à un tarif préférentiel et à un remboursement de 80 € après achat.

En combinant tous ces rabais, l’appareil mobile vous reviendra à seulement 179 € ou 1 € + 8 € par mois pendant 24 mois. Cerise sur le gâteau : vous obtiendrez un bonus de 100 € si vous revendez à Bouygues Telecom un ancien téléphone (valeur minimum : 10 €). Bref, si vous voulez acquérir le Xiaomi 15T au meilleur prix, il vous suffit de sauter sur ce bon plan.

Le Xiaomi 15T : un excellent photophone… mais pas que

Disponible en 3 couleurs chez Bouygues Telecom (noir, gris et rose), le Xiaomi 15T est un smartphone dernier cri sorti pour la rentrée 2025. Conçu en partenariat avec Leica, référence dans le domaine de l’optique, ce modèle s’impose comme l’un des meilleurs photophones du moment. Doté d’une triple caméra professionnelle à l’arrière (capteur principal 50 Mpx, téléobjectif 50 Mpx, ultra grand-angle 12 Mpx) et d’un appareil photo selfie 32 Mpx à l’avant, le Xiaomi 15T possède toutefois de nombreux autres atouts. Parmi ceux-ci, nous retrouvons :

un écran AMOLED eye-care immersif, fluide et ultralumineux de 6,83 pouces protégé par un verre Corning Gorilla Glass 7i ;

un puissant processeur MediaTek Dimensity 8400-Ultra ;

une batterie super endurante de 5 500 mAh compatible avec l’HyperCharge filaire 67 W ;

l’intégration de l’intelligence artificielle Xiaomi HyperAI pour assister la rédaction, la reconnaissance vocale, la recherche et bien plus.

Quelques mots sur le forfait 200 Go 5G de Bouygues Telecom

Nécessaire pour profiter des réductions sur le Xiaomi 15T, le forfait 200 Go 5G de Bouygues Telecom accompagnera parfaitement votre nouveau smartphone. En matière de services, il comprend :

Internet mobile avec 200 Go en France métropolitaine, en Europe, dans les DOM et en Suisse + 35 Go depuis 15 destinations internationales (USA, Canada, Australie, Chine, etc.) ;

les appels et les SMS illimités dans l’Hexagone, en Europe, en Outre-mer et en Suisse.

En Métropole, l’abonnement intègre aussi les MMS à volonté et les appels sans compter vers les fixes de 120 pays. Mais ce n’est pas tout : des avantages comme le prêt gratuit d’un téléphone équivalent en cas de panne, de perte, de vol ou de casse du vôtre sont également inclus dans l’offre.

Combien pour tout cela ? 34,99 € par mois la première année et 44,99 € par mois les suivantes avec engagement de 2 ans. Si vous êtes client Bbox, ce sera moins, puisque vous bénéficierez d’une remise mensuelle de 5 €.

Cet article est un contenu sponsorisé.