Le OnePlus 13 : un lancement mondial confirmé pour janvier 2025

Le OnePlus 13 sera proposé en trois finitions distinctes : Midnight Ocean avec un cuir végan microfibre, Black Eclipse doté d'un verre texturé, et Arctic Dawn avec un revêtement soyeux. La certification IP69 constitue une amélioration notable par rapport à l'IP68, permettant une résistance à l'eau chaude jusqu'à 80°C. Le dispositif intègre également la technologie Aqua Touch 2.0, héritée d'Oppo, qui maintient la fonctionnalité tactile même lorsque l'écran est mouillé.

Performance et affichage optimisés

L'appareil embarque le processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, accompagné de configurations allant de 12 à 24 Go de RAM et de 256 Go à 1 To de stockage. L'écran OLED de 6,82 pouces affiche une résolution 2K (3168 x 1440 pixels) avec une technologie LTPO permettant une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz. La luminosité maximale atteint 4500 cd/m² (sous certaines conditions), et la technologie RadiantView veut assurer une visibilité optimale en plein soleil.

Un système photo très polyvalent

Le module photo se compose désormais de trois capteurs de 50 mégapixels. Le système comprend un capteur principal (f/1,6, OIS, équivalent 23 mm), un ultra grand-angle (f/2,0, équivalent 15 mm), et un téléobjectif avec zoom optique x3 (f/2,6, OIS équivalent 73 mm). La caméra frontale dispose d'un capteur de 32 mégapixels (f/2,4).

Le système photo intègre la technologie Hasselblad de cinquième génération et permet l'enregistrement vidéo 4K Dolby Vision sur l'ensemble des capteurs, exactement comme sur le Oppo Find X8 Pro, par exemple.

La batterie fait un bond significatif, passant de 5400 mAh à 6000 mAh. Cette augmentation de capacité s'accompagne d'une charge rapide filaire de 100W et sans fil de 50W. Cette évolution place le OnePlus 13 en position favorable face à la concurrence, notamment Realme qui prévoit un modèle avec une batterie de 8000 mAh.

Disponibilité et prix du OnePlus 13

Si les prix français n'ont pas encore été dévoilés, OnePlus propose une offre de précommande incluant une enceinte Bluetooth BeoSound Explore co-marquée avec B&O d'une valeur de 249 euros. En Chine, les tarifs s'échelonnent de 4499 CNY (environ 632 dollars) pour la version 12/256 Go à 5999 CNY (842 dollars) pour la version 24 Go/1 To. Il semblerait que le OnePlus 13 soit tout de même proposé en dessous des 1000 euros en France, suivant la stratégie habituelle de la marque.