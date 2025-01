Le OnePlus Open 2 : un smartphone pliant attendu début 2025

Le OnePlus Open 2, également connu sous le nom d'Oppo Find N5 en Chine, se démarquera de la concurrence par plusieurs innovations techniques. L'appareil sera équipé d'un écran pliant interne de 8 pouces et d'un écran externe de 6,4 pouces, tous deux dotés d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone intégrera le nouveau processeur Snapdragon 8 Elite, accompagné d'une configuration pouvant atteindre 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

La partie photo n'est pas en reste avec un triple module arrière de 50 mégapixels, comprenant un capteur principal, un ultra grand-angle et un téléobjectif périscopique. Pour les selfies, l'appareil disposera d'un capteur de 32 mégapixels à l'avant et de 20 mégapixels à l'intérieur.

OnePlus Open Apex Edition

Design et innovations techniques

Le nouveau modèle se caractérisera par une conception plus fine et plus légère que son prédécesseur. Les images du prototype révèlent un module photo plus compact et des bords plus arrondis. L'appareil bénéficiera également d'une certification IPX8, garantissant une meilleure résistance à l'eau. L'autonomie devrait connaître une amélioration significative grâce à une batterie de 5900 mAh, contre 4805 mAh pour le modèle actuel. Le système de charge évolue également avec une puissance de 80W en filaire et l'introduction de la charge sans fil à 50W.

Stratégie de commercialisation

La sortie du OnePlus Open 2 est prévue pour le premier trimestre 2025, avec un lancement initial en Chine avant le Nouvel An chinois. La version internationale pourrait être dévoilée lors du Mobile World Congress de Barcelone en mars.

Cette sortie anticipée s'inscrit dans une stratégie plus large visant à concurrencer Samsung, dont la part de marché en Europe connaît un déclin progressif. Le marché des smartphones pliants s'annonce particulièrement compétitif en 2025 avec l'arrivée attendue du Google Pixel Fold 10 Pro, du Honor Magic V4 et du Vivo X Fold 5.

Le OnePlus Open 2 introduira également une fonctionnalité "Share with iPhone" permettant le partage de fichiers entre Android et iOS, démontrant une volonté d'ouverture vers l'écosystème Apple.