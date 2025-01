Le OnePlus Open 2 : un smartphone pliant ultra-fin avec une résistance à l'eau renforcée

Le OnePlus Open 2, qui sera commercialisé sous le nom d'Oppo Find N5 en Chine, se présente comme le smartphone pliant le plus fin jamais conçu. Il serait moins épais que le Honor Magic V3 qui détient actuellement le record de finesse pour un tel dispositif avec 4,3 mm d'épaisseur.

L'appareil déplié affiche une épaisseur d'environ 4 millimètres, à peine plus épais qu'un port USB-C. Pour illustrer cette prouesse technique, Zhou Yibao, responsable produit chez Oppo, a comparé l'épaisseur du smartphone à des objets du quotidien : deux pièces de monnaie chinoises ou quatre cartes d'identité superposées.

L'autre innovation majeure réside dans sa résistance à l'eau, avec une triple certification IPX6, IPX8 et IPX9. Cette dernière garantit une protection contre les jets d'eau à haute température et haute pression.

Le OnePlus Open 2 devient ainsi le premier smartphone pliant à obtenir ces trois certifications. La seule incertitude demeure la protection contre la poussière, une problématique que l'industrie des smartphones pliants n'a toujours pas résolue de manière optimale.

Des caractéristiques techniques haut de gamme

Le smartphone intègre le processeur Snapdragon 8 Elite, associé à une mémoire vive pouvant atteindre 16 Go de RAM et un stockage allant jusqu'à 1 To.

La partie photo s’appuie sur un trio de capteurs arrière de 50 mégapixels, comprenant un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif avec zoom optique x3. Les selfies sont assurés par deux capteurs : 32 mégapixels à l'extérieur et 20 mégapixels à l'intérieur.

L'autonomie est confiée à une batterie d’une capacité de 5900 mAh, compatible avec la charge rapide filaire 80W et la charge sans fil 50W. Le système d'exploitation Android 15 sera personnalisé avec la surcouche OxygenOS 15.

Un lancement stratégique début 2025

Le calendrier de sortie du OnePlus Open 2 se précise. En effet, le lancement est prévu en février 2025 en Chine sous la marque Oppo, suivi d'une commercialisation internationale après le Mobile World Congress 2025 en mars.