Xiaomi POCO F9 Ultra : 300 € de remise immédiate sur le deuxième meilleur smartphone de notre classement

En cumulant la remise immédiate de 300 € et les bonus du site officiel, l'achat du Xiaomi POCO F9 Ultra s'accompagne d'une baisse tarifaire nette dès la commande.

300 € de remise et des avantages cumulables sur le site officiel

La remise directe de 300 € s'applique immédiatement dans le panier sur la boutique Xiaomi. Plusieurs mécanismes permettent de réduire encore la facture ou d'ajouter des services :

Bonus de reprise jusqu'à 80 € : une hausse de la valeur de rachat appliquée lors de la revente d'un ancien téléphone.

une hausse de la valeur de rachat appliquée lors de la revente d'un ancien téléphone. Coupon de 20 € : une réduction supplémentaire réservée aux nouveaux utilisateurs créant un compte sur la plateforme.

une réduction supplémentaire réservée aux nouveaux utilisateurs créant un compte sur la plateforme. Mi Points doublés : jusqu'à 1 658 points crédités sur le compte client pour financer de futurs achats d'accessoires.

jusqu'à 1 658 points crédités sur le compte client pour financer de futurs achats d'accessoires. Services offerts : 3 mois d'abonnement à YouTube Premium, 4 mois à Spotify Premium et 3 mois d'accès à Google AI Pro.

Pour ceux qui préfèrent passer par leurs enseignes habituelles, la boutique officielle Xiaomi distribue également ses produits via Amazon ainsi que sur la plateforme française Cdiscount.

La deuxième place de notre classement smartphone

L'entrée du POCO F9 Ultra au sommet du classement smartphone LesMobiles.com (qui ne sera probablement pas encore à jour au moment de la lecture de cet article) repose sur une fiche technique particulièrement bien pourvue. Ce classement est fait automatiquement par un algorithme en fonction des caractéristiques de l'appareil.

Cela veut dire que notre « Classement Smartphone » tend vers l'objectivité. Bien sûr, l'exercice n'est pas toujours évident, les critères que nous avons mis en place en amont pour pondérer sont un choix, et tenter d'enlever la subjectivité, c'est aussi couper en partie l'expérience concrète que l'on a avec le téléphone une fois en main.

Mais tout de même, cette place est au moins révélatrice de la qualité de l'équipement du modèle. L'appareil intègre une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, une batterie de 8 050 mAh compatible avec une charge rapide filaire de 100 W et une charge sans fil de 50 W.

Il a donc une puce très haut de gamme, mais en plus couplée à une batterie énorme et une vitesse de charge inédite chez Samsung et Apple, qui sont les deux marques leaders du marché.

Et ce n'est pas tout, l'appareil possède un écran AMOLED de 6,9 pouces qui monte jusqu'à un taux de rafraîchissement de 185 Hz. Pour la photo, le bloc arrière réunit un capteur principal de 200 Mpx et un téléobjectif périscopique de 50 Mpx doté d'un zoom optique 5x.

Notre avis sur l'offre Xiaomi

Positionné directement face aux modèles les plus chers du marché, le POCO F9 Ultra offre un équipement complet en photo, en puissance et en batterie. La remise de 300 € combinée aux options de reprise en fait l'une des promotions les plus agressives du moment sur le segment haut de gamme.