Le Oppo Find X10 Pro Max se précise avant son lancement mondial en octobre

À retenir Présentation du Oppo Find X10 Pro Max attendue en septembre 2026 .

attendue en . Commercialisation mondiale prévue pour fin octobre 2026 .

. Caractéristiques incluent un écran OLED de 6,78 pouces et une batterie de 8 000 mAh.

D'après les informations recueillies auprès de sources jugées suffisamment fiables, le Find X10 Pro Max embarquerait trois capteurs photo de 200 mégapixels. Il s’agirait d’un téléobjectif périscopique, un capteur ultra grand-angle et un capteur principal Samsung ISOCELL HPC associé à la technologie DeepPix. Côté performances, le smartphone serait animé par la puce MediaTek Dimensity 9600 Pro, gravée en 2 nanomètres, et disposerait d'une batterie particulièrement généreuse de 8 000 mAh compatible avec une charge rapide de 100 W.

Des fuites plus récentes donnent quelques détails sur les potentielles caractéristiques de l’écran. Celui-ci serait plat, doté d'une dalle OLED LTPO de 6,78 pouces en définition 1,5K, avec des bordures particulièrement fines grâce à une technologie d'encapsulation appelée LIPO. Selon certaines sources, une variante avec un écran de 6,89 pouces en 2K serait également à l'étude.



Le téléphone bénéficierait par ailleurs d'une certification IP68/IP69 contre l'eau et la poussière, d'un capteur d'empreintes digitales à ultrasons ainsi que d'un bouton personnalisable dédié à l'intelligence artificielle. Plusieurs coloris seraient envisagés, dont le blanc, l'orange et le cyan.

Oppo Find X9 Ultra

La stratégie de gamme aurait été revue : la version Ultra, initialement annoncée aux côtés du Find X10 Pro Max, aurait été repoussée au début de l'année 2027, voire abandonnée, faisant ainsi du Pro Max le véritable fer de lance de la marque pour cette génération.

Un calendrier de sortie qui se confirme

Selon plusieurs sources concordantes, la série Find X10 serait officiellement dévoilée en Chine courant septembre 2026, avant un déploiement sur les marchés internationaux fin octobre. L'Inde est également citée parmi les premiers marchés concernés en dehors de la Chine. Toutefois, certaines sources allemandes se montrent plus prudentes concernant l'Europe, évoquant une disponibilité éventuellement décalée à janvier 2027.

Face à la concurrence, le Find X10 Pro Max devrait se mesurer directement à la série Vivo X500, aux Xiaomi 18 et aux iPhone 18 d'Apple, tous attendus dans la même période de fin d'année 2026.