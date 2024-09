Le Pixel 9 Pro apporte-t-il de véritables différences par rapport au Google Pixel 8 Pro ?

Google vient tout juste de sortir sa neuvième génération de Pixel. Parmi eux, le Google Pixel 9 Pro, un haut de gamme très efficace et spécialisé notamment dans la photographie, bien qu’on puisse le décrire comme polyvalent, n’étant pas en reste au niveau de ses performances, de son écran et de sa batterie.

Mais, apporte-t-il vraiment des différences assez importantes pour justifier de l’acheter, quand la version précédente propose un écart de prix assez élevé ? D’autant plus qu’à présent, le Google Pixel 9 Pro n’est plus le modèle le plus haut de sa gamme, Google ayant ajouté une version Pro XL qui n’existait pas auparavant !

Comparaison technique des deux smartphone Pro de Google

Fiche technique du Google Pixel 8 Pro

Écran : 6,7 pouces, Super Actua HD+ (1344 x 2992 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

Processeur : Google Tensor G3

RAM : 12 Go

Stockage : 128 Go

Caméra arrière : Triple capteur

50 MP, f/1.68, Dual Pixel PDAF, OIS (principal) 48 MP, f/1.95, ultra grand-angle 48 MP, f/2.8, téléobjectif, zoom optique x5

Caméra avant : 10,5 MP, f/2.2

Batterie : 4950 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Fiche technique du Google Pixel 9 Pro

Écran : 6,3 pouces, OLED FHD+ (1280 x 2856 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

Processeur : Google Tensor G4

RAM : 16 Go

Stockage : 128 Go

Caméra arrière : Triple capteur

50 MP, f/1.69, Dual Pixel PDAF, OIS (principal) 48 MP, f/1.7, ultra grand-angle 48 MP, f/2.8, téléobjectif, zoom optique x5

Caméra avant : 42 MP

Batterie : 4700 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Le Google Pixel 9 Pro dispose de 33 % de RAM en plus, soit 16 Go contre 12 Go, mais aussi d’un processeur plus récent, le Tensor G4 le rendant de fait plus performant que son aîné. Il est également 14 % plus rapide sur le test GeekBench 6 en performance monocœur avec 2002 points contre 1760. Ajoutons que son écran est plus petit, ce qui peut plaire ou déplaire selon les goûts de chacun.

Quelles sont les conclusions et où se le procurer ?

Le Pixel 9 Pro est donc véritablement supérieur en termes de performances, mais aussi de photographie. Si cela est léger au niveau de son appareil photo arrière, en revanche, c'est la qualité de son objectif avant qui est augmentée.

Si vous souhaitez la version la plus récente de cet appareil, le Google Pixel 9 Pro est un excellent appareil, en revanche, celui-ci est proposé à 1099 € tandis que nous pouvons trouver le Google Pixel 8 Pro à seulement 620 € sur Rakuten par exemple !