Le prix de ce smartphone Samsung a chuté sous la barre des 280 € : plus de 1000 commandes le mois dernier sur Amazon

Le Samsung Galaxy A56 5G est à moins de 280 € et déjà un engouement massif est déclenché : plus de 1000 commandes enregistrées.

Pourquoi le Galaxy A56 séduit autant

Le Galaxy A56 5G est un smartphone très récent de Samsung (mars 2025) qui propose un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution de 2340 x 1080 pixels,, et une batterie offrant une autonomie confortable pour une journée complète. Deux point forts pour des critères souvent mis en premier par les acheteurs.

De son côté, le module photo principal de 64 MP capture des images absolument bluffante grâce à un mélange de qualité « RAW » pure et d'IA.

Détails techniques du Galaxy A56 pour les passionnés

Pour s'attarder un peu plus sur les détails techniques de l'appareil, nous tenons à indiquer un très gros point fort au niveau de OneUI8, l'interface des Galaxy. Avec li, le Galaxy A56 semble être un outil très complet qui remplace aisément un haut de gamme pour la plupart des tâches, hormis peut-être le gaming intensif sur des jeux gourmands.

Notons aussi la gestion de l'IA par ce téléphone qui permet des modifications d'images aussi performante qu'un smartphone haut de gamme (et même plus qu'un iPhone en terme de déplacement et remplacement d'objet).

✅ Points forts Écran Super AMOLED 6,7" lumineux et précis

lumineux et précis Batterie durable pour tenir toute la journée (voire plus)

pour tenir toute la journée (voire plus) Module photo 64 MP très performant

très performant Mis à jour pendant 7 ans ⚠️ Points à considérer Charge rapide correcte mais pas ultra-rapide

correcte mais pas ultra-rapide Module selfie standard comparé aux modèles premium

Trouver le smartphone idéal

Conclusion : Avec un prix tombé à 279,80 €, plus de 1000 commandes et la livraison gratuite, le Galaxy A56 5G est un excellent choix pour ceux qui veulent un smartphone complet, performant, mais abordable.