Le realme 13 Pro se dévoile : un smartphone milieu de gamme prometteur

Le cœur du realme 13 Pro bat au rythme du Snapdragon 7s Gen 2, un processeur de Qualcomm qui devrait offrir un bon équilibre entre puissance et efficacité énergétique. Cette puce, déjà aperçue dans d'autres modèles récents, laisse présager des performances solides pour un appareil de milieu de gamme. Selon les résultats du benchmark Geekbench, le realme 13 Pro a obtenu des scores de 923 en single-core et 2912 en multi-core. Ces chiffres, bien qu'ils ne soient pas révolutionnaires, indiquent une amélioration par rapport à certains concurrents directs. Par exemple, le Samsung Galaxy M55, équipé du Snapdragon 7 Gen 1, affiche des scores de 1020 et 2529 respectivement.

Le processeur du realme13 Pro est composé de 8 cœurs, dont 4 cadencés à 1,96 GHz et 4 autres à 2,40 GHz. Cette configuration devrait permettre une gestion efficace de la consommation d'énergie tout en offrant suffisamment de puissance pour les tâches quotidiennes et même pour certaines applications plus exigeantes.

Une mémoire généreuse pour une expérience fluide

Le realme 13 Pro ne lésine pas sur la mémoire vive. Les informations divulguées font état d'une version avec 12 Go de RAM, ce qui devrait garantir une expérience utilisateur fluide, même en cas de multitâche intensif. Côté stockage, plusieurs options seraient proposées, allant de 128 Go à 512 Go, permettant ainsi à chacun de choisir selon ses besoins.

Realme semble avoir particulièrement travaillé sur les capacités photographiques de son nouveau smartphone. Le realme 13 Pro sera équipé d'un capteur principal Sony LYT-701 de 50 mégapixels, doté d'une stabilisation optique de l'image (OIS). Cette fonctionnalité, généralement réservée aux modèles haut de gamme, devrait permettre d'obtenir des clichés plus nets, notamment en basse lumière.

En complément, on trouve un téléobjectif périscopique Sony LYT-600 de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3x. Cette configuration promet une polyvalence accrue en photographie, permettant de capturer aussi bien des scènes larges que des sujets éloignés avec un bon niveau de détail.

Realme intègre dans son nouveau smartphone une technologie baptisée HYPERIMAGE+. Cette architecture photographique s'appuie sur l'intelligence artificielle pour améliorer la qualité des clichés. Parmi les fonctionnalités annoncées, on trouve l'amélioration des photos de groupe par IA, la clarté ultra IA, et la suppression intelligente d'éléments indésirables. Ces fonctionnalités, si elles tiennent leurs promesses, pourraient placer le realme 13 Pro en bonne position sur le segment des smartphones milieu de gamme orientés photographie.

Un design soigné et des options de personnalisation

Realme proposerait pour son 13 Pro plusieurs options de finition. Deux coloris, Monet Purple et Monet Gold, arboreront un dos en verre, tandis qu'une version en cuir végétal sera disponible en Emerald Green. Cette diversité devrait permettre à l'appareil de séduire un large public, des amateurs de finitions classiques aux utilisateurs recherchant un look plus original.

realme 13 Pro+

Le realme13 Pro fonctionnera sous Android 14, la dernière version du système d'exploitation mobile de Google. On peut s'attendre à ce que realme y ajoute sa propre surcouche, probablement une version mise à jour de realme UI. Cette interface devrait apporter des fonctionnalités supplémentaires et une personnalisation poussée, tout en conservant la fluidité et l'ergonomie d'Android.

La présentation officielle du 30 juillet 2024 permettra de lever le voile sur les derniers détails, notamment le prix, qui sera un facteur déterminant dans le succès de ce nouveau modèle.