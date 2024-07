Realme dévoile les premiers détails de la série 13 Pro avec une expérience photo pilotée par l'IA

Realme a confirmé que la série Realme 13 Pro 5G sera bientôt lancée en Inde. Selon la marque, il s'agira de son premier smartphone doté d'un appareil photo professionnel piloté par l'IA. Cette nouvelle gamme succèdera à la série realme 12 Pro, sortie début 2024 en Inde et dans d'autres marchés.

D'après les informations qui ont fuité, la série 13 Pro devrait inclure au moins deux modèles : le Realme 13 Pro et le Realme 13 Pro+. Quatre configurations de mémoire seraient proposées : 8 Go de mémoire vive avec 128 Go de stockage, 8+256 Go, 12+256 Go et 12+512 Go. Côté coloris, le realme 13 Pro serait disponible en or Monet, violet Monet et vert ciel, tandis que le 13 Pro+ opterait pour l'or Monet et l'or émeraude.

Des caractéristiques alléchantes pour les amateurs de photo

Le premier teaser officiel de la série realme 13 Pro révèle un module caméra circulaire, similaire à celui de la série 12 Pro. Le design ne devrait donc pas être radicalement différent de la génération précédente. Mais la vraie nouveauté se situe au niveau des capacités photographiques. En effet, realme affirme que la série 13 Pro sera son premier smartphone à offrir une expérience photo pilotée par l'IA, grâce à des fonctionnalités que le fabricant n’hésite pas à qualifier de "révolutionnaires" basées sur l'intelligence artificielle. Cependant, hormis la publication d'une image, la marque n'a pas encore fourni de détails précis sur ces nouvelles capacités.

Un capteur photo Sony IMX882 avec zoom optique 3x pour le 13 Pro+ ?

Selon les rumeurs, le realme 13 Pro+ serait équipé d'une batterie de 5050 mAh compatible avec la charge rapide 80W. Il embarquerait la puce Snapdragon 7s Gen 3 et un capteur photo périscope Sony IMX882 avec un zoom optique 3x. Ses dimensions seraient de 161,34 x 73,91 x 8,23 mm pour un poids d'environ 190 grammes. Les fuites n'ont pas encore révélé les détails de la puce, de la batterie et des caméras du realme 13 Pro. Mais les deux téléphones devraient disposer d'un écran AMOLED FHD+ 120 Hz de 6,7 pouces avec des bords incurvés, et tourner sous Realme UI 5 basé sur Android 14.

Un événement de prévisualisation IA le 4 juillet à Bangkok

Pour explorer le potentiel de transformation de l'IA dans les caméras des smartphones, Realme a prévu un événement spécial "realme AI Imaging Media Preview" le 4 juillet 2024 à Bangkok. L'organisme indépendant de test et certification TÜV Rheinland y est convié. Suite au déploiement de sa stratégie mondiale d'IA et à l'introduction de sa nouvelle technologie "Next AI", realme implémente actuellement un large éventail de fonctions d'IA dans tous ses produits, y compris des fonctionnalités axées sur l'image.

La série numérotée realme s’est déjà forgée une solide réputation pour ses capacités supérieures en matière de caméra et d'imagerie. La marque compte s'appuyer sur ces innovations et sa bibliothèque de technologies d'imagerie avancées pour introduire son premier smartphone avec caméra professionnelle IA. Affaire à suivre...