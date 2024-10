Le realme GT 7 Pro : un smartphone surpuissant qui pourrait arriver bientôt en Europe

Selon les informations du leaker Steve Hemmerstoffer, le realme GT 7 Pro devrait être dévoilé dès ce mois-ci en Chine. Son arrivée coïnciderait avec l'annonce officielle du Snapdragon 8 Elite par Qualcomm, prévue lors du Snapdragon Summit du 21 au 23 octobre.

Le président de realme, Xu Qi Chase, a confirmé sur le réseau social Weibo que le smartphone serait lancé rapidement après la présentation du nouveau processeur. Cette stratégie permettrait à la marque de se positionner parmi les premiers constructeurs à proposer un appareil équipé de cette puce très attendue.

Des performances impressionnantes

Le realme GT 7 Pro a déjà fait parler de lui grâce à ses résultats sur le benchmark AnTuTu. Avec un score de 3 025 991 points, il surpasse largement l'iPhone 16 Pro Max et ses 1 651 728 points. Ces chiffres laissent entrevoir les capacités du Snapdragon 8 Elite, qui offrirait une amélioration de près de 50% des performances par rapport à son prédécesseur.

Le nouveau processeur de Qualcomm semble également légèrement plus puissant que le Dimensity 9400 de MediaTek, récemment dévoilé. Ce dernier avait obtenu 3 007 853 points sur AnTuTu avec le Vivo X200. La bataille entre les deux fabricants de puces s'annonce donc serrée pour équiper les smartphones haut de gamme de 2025.

Maintenant, il vient de passer sous l’outil de mesure de performances Geekbench proposant, là aussi des scores très impressionnants. On peut voir que l’appareil embarque 16 Go de mémoire vive et fonctionne sous Android 15.

Des caractéristiques alléchantes

Au-delà de sa puce surpuissante, le realme GT 7 Pro devrait proposer une fiche technique très complète :

Écran : dalle OLED incurvée de 6,7 à 6,8 pouces avec une résolution 1.5K

Appareil photo : capteur principal Sony Lytia LYT-50 de 600 MP, zoom optique 3x et téléobjectif périscopique

Mémoire : jusqu'à 16 Go de RAM et 1 To de stockage

Batterie : capacité de 6000 à 6500 mAh avec charge rapide 100-120W

Sécurité : capteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran

Résistance : certification IP68/69 contre l'eau et la poussière

realme a également confirmé l'intégration d'un bouton à semi-conducteurs, similaire à celui attendu sur l'iPhone 16. Cette touche physique permettrait un accès rapide aux fonctions de l'appareil photo, même lorsque l'écran est éteint.

Une disponibilité internationale ?

Si le realme GT 7 Pro sera d'abord lancé en Chine, il pourrait rapidement s'exporter vers d'autres marchés. Selon Steve Hemmerstoffer, le smartphone serait disponible en Inde quelques semaines après sa sortie chinoise.