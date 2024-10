Android 15 : la mise à jour est disponible, vous pouvez l’installer dès maintenant

Comme à son habitude, Google commence le déploiement d'Android 15 par ses propres appareils. Les smartphones Pixel, du Pixel 6 au Pixel 9, ainsi que le Pixel 9 Pro Fold et la Pixel Tablet, sont les premiers à bénéficier de cette mise à jour. Les utilisateurs d'autres marques devront patienter jusqu'à la fin de l'année 2024, voire le début de 2025, pour profiter des nouvelles fonctionnalités.

Renforcement de la sécurité et de la confidentialité

La sécurité est au cœur des préoccupations de Google avec Android 15. L'une des nouveautés phares est l'introduction d'un « Espace privé ». Cette fonctionnalité permet de cacher certaines applications, les rendant invisibles et inaccessibles sans authentification spécifique.

Android 15 intègre également un système de détection de vol avec verrouillage automatique. En cas de comportement suspect, le smartphone se verrouille automatiquement et désactive certaines fonctionnalités sensibles, limitant ainsi les risques en cas de vol.

La gestion des Passkeys, ces alternatives aux mots de passe traditionnels, a été améliorée. Android 15 facilite leur utilisation et leur synchronisation entre les différents appareils de l'utilisateur, renforçant ainsi la sécurité globale des comptes en ligne.

Amélioration de l'expérience utilisateur

Le multitâche sur les tablettes et les smartphones pliables bénéficie d'une refonte majeure. L'interface a été optimisée pour tirer pleinement parti des grands écrans, offrant une meilleure productivité et une navigation plus fluide entre les applications. Il est ainsi possible de conserver l’affichage de deux applications simultanées.

Les amateurs de photographie apprécieront l'amélioration du mode basse lumière. Les algorithmes de traitement d'image ont été affinés pour capturer des clichés plus nets et moins bruités dans des conditions d'éclairage difficiles.

Un retour attendu : les widgets font leur come-back sur l'écran de verrouillage. Cette fonctionnalité, absente depuis plusieurs versions, permet aux utilisateurs de personnaliser leur écran de verrouillage avec des informations utiles et un accès rapide à certaines fonctions.

Communication par satellite

Une nouveauté intéressante d'Android 15 est l'intégration de la communication par satellite pour la messagerie. Cette fonctionnalité, particulièrement utile dans les zones sans couverture réseau traditionnelle, permet d'envoyer des messages texte via satellite. Cependant, il convient de noter que cette fonction nécessite un matériel compatible, qui est principalement disponible en Chine et très loin d’être encore généralisé.

Google impose désormais aux applications d'occuper 100% de l'écran. Cette décision permet d’offrir une expérience visuelle plus immersive et à optimiser l'utilisation de l'espace sur les écrans de smartphones, qui ne cessent de s'agrandir.