Le Red Magic 10 Pro repousse les limites du smartphone gaming

La bataille fait rage sur le segment des smartphones gaming. Pour concurrencer l’Asus ROG Phone 9, Nubia sort le Red Magic 10 Pro. Sa fiche technique est des plus alléchantes et il sera très prochainement disponible pour un prix défiant toute concurrence. Déjà officialisé en Chine, rappelons que le Red Magic 10 Pro est équipé d'un écran AMOLED de 6,85 pouces affichant une résolution de 2688 x 1216 pixels. La dalle propose une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz contre 165 Hz pour le mobile Asus et une luminosité maximale de 2000 cd/m², garantissant une excellente lisibilité en toutes conditions. Comme ses prédécesseurs dont le Red Magic 9S Pro, il intègre une caméra frontale sous l'écran, permettant d'obtenir une façade totalement épurée avec des bordures de seulement 1,25 mm.

Une puissance maîtrisée et une autonomie record

Le smartphone embarque le dernier processeur Snapdragon 8 Elite, associé à différentes configurations de mémoire allant jusqu'à 24 Go de RAM et 1 To de stockage. Pour maintenir les performances optimales, Nubia a développé un système de refroidissement innovant baptisé Ice X, combinant un ventilateur physique et une technologie à métal liquide. Ce système permet de maintenir une température stable même lors des sessions de jeu intensives.

La caractéristique la plus remarquable du Red Magic 10 Pro est sa batterie de 7050 mAh, établissant un nouveau record dans sa catégorie. Cette capacité s'accompagne d'une recharge rapide jusqu'à 100W, permettant une charge complète en moins de 40 minutes. Le constructeur a également intégré un système de séparation de charge, permettant d'alimenter le téléphone pendant le jeu sans impacter la batterie.

Une expérience gaming optimisée

Pour les joueurs, le Red Magic 10 Pro propose des gâchettes tactiles sur la tranche avec une fréquence d'échantillonnage de 540 Hz, comme pour le Asus ROG Phone 9. Le smartphone tourne sous NebulaOS AI, une surcouche basée sur Android 15, optimisée pour le gaming. L'appareil dispose également d'un système audio stéréo et conserve une prise jack 3,5 mm, appréciée des joueurs.

Pour la partie photo, l’appareil est doté d’un capteur principal de 50 mégapixels avec un stabilisateur optique et un traitement antireflet associé à un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels embarquant un système de correction automatique de la distorsion. La caméra frontale est un module de 16 mégapixels.

Notez le design particulièrement abouti de l’appareil qui est un vrai monolithe parfaitement rectangulaire, sans aucun élément du dépasse du châssis. Le mobile est décliné en plusieurs coloris dont une version transparente.

Le Red Magic 10 Pro sera disponible en quatre versions : Shadow (12+256 Go) à 649 euros, Moonlight (16+512 Go) à 799 euros, Dusk (16+512 Go) à 799 euros et Dusk Ultra (24Go+1To) à 999 euros. Les précommandes seront ouvertes à partir du 12 décembre.