Nouvelle série RedMagic 10 Pro : les smartphones gaming qui repoussent les limites de l'autonomie

Pour le moment, la nouvelle série de smartphones gaming RedMagic 10 Pro est uniquement disponible en Chine. Une annonce prévue le 3 décembre détaillera les modèles proposés en Europe dont ceux qui seront disponibles en France.

Le RedMagic 10 Pro est équipé du dernier processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, accompagné d'une puce dédiée RedCore 3. Cette configuration permet d'atteindre des scores de mesure de benchmark notamment Antutu supérieurs à 3 000 000.

Le smartphone propose jusqu'à 24 Go de RAM et 1 To de stockage selon les versions. En effet, la série est déclinée avec plusieurs modèles, le RedMagic 10 Pro, le RedMagic 10 Pro+ et le RedMagic X Golden Saga (photo ci-dessous).

Les trois modèles sont dotés d’un écran AMOLED de 6,85 pouces développé en partenariat avec BOE qui affiche une définition de 1216 x 2688 pixels. Les bordures ultra-fines permettent d'atteindre un ratio écran/corps de 95,3%. La dalle propose une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité maximale de 2000 cd/m², selon le fabricant.

Notez la présence d’une caméra sous l’écran de 16 mégapixels, la seule marque à proposer cette technologie (hors ZTE et Samsung Galaxy Z Fold6).

RedMagic 10 Pro noir transparent

Innovation dans la gestion thermique

RedMagic introduit une première mondiale avec son système de refroidissement ICE X intégrant du métal liquide. Cette technologie offre une conductivité thermique jusqu'à 19 fois supérieure aux solutions traditionnelles. Le système comprend également un ventilateur intégré tournant à 23 000 tours par minute, tout en maintenant un niveau sonore de seulement 4 dB, selon la marque.

Les trois modèles embarquent une batterie de 7050 mAh, un record pour un smartphone gaming. Cette capacité est rendue possible grâce à une technologie de batterie au silicium-carbone et une architecture à double cellule. En outre, la charge rapide 120W permet de retrouver rapidement une autonomie complète.

RedMagic 10 Pro blanc

L'appareil photo principal utilise un capteur Samsung GN5 de 50 mégapixels avec stabilisation optique, accompagné d'un ultra grand-angle Samsung JN1 de 50 mégapixels. La partie audio est confiée à deux haut-parleurs de grande dimension avec moteur de vibration.

Disponibilité, finitions et prix

La série RedMagic 10 Pro est commercialisée en Chine, à partir de 4999 RMB (environ soit l’équivalent de 640 euros HT). Dans les détails, le RedMagic 10 Pro est proposé en noir ou en blanc avec 12+256 Go à 4999 RMB. Comptez 5299 RMB pour la version transparente argent Deuterium ou transparente noire (12+256 Go), 5499 RMB pour la configuration 12+512 Go en noir ou en blanc du RedMagic 10 Pro et 5799 RMB pour la même version mais avec une finition transparent argent Deuterium.

RedMagic 10 Pro blanc transparent

Pour sa part, le RedMagic 10 Pro+ est proposé en noir ou en blanc avec 16+512 Go à 5999 RMB. Comptez 6299 RMB pour la version transparente argent Deuterium ou transparente noire (16+512 Go) et 7499 RMB pour la configuration 24Go+1To uniquement en noir.

Enfin, la version RedMagic X Golden Saga est disponible exclusivement avec une configuration de 24Go+1To à 9699 RMB.