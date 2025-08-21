Le Redmi Note 15 Pro Plus se dévoile avec une puce Snapdragon controversée

Le constructeur chinois Xiaomi s'apprête à lever le voile sur sa nouvelle série Redmi Note 15, dont le modèle haut de gamme Pro Plus fait l'objet de rumeurs sérieuses. Selon de multiples sources industrielles, cet appareil devrait marquer une évolution notable par rapport à son prédécesseur.

Les premières informations concernant ce smartphone ont récemment émergé via la plateforme de benchmarking Geekbench, révélant des détails techniques qui alimentent déjà les débats au sein de la communauté technologique.

Cette apparition précoce dans les bases de données de tests de performance constitue souvent un indicateur fiable de l'imminence d'une annonce officielle, d'autant que Xiaomi a confirmé un lancement prévu pour le mois d'août 2025 sur le marché chinois.

L'entreprise semble ainsi maintenir son rythme habituel de renouvellement annuel de sa gamme Redmi Note, très populaire dans le segment des smartphones abordables mais performants.

Une puce Snapdragon mais laquelle ?

L'élément le plus débattu concernant le Redmi Note 15 Pro Plus concerne indéniablement le choix du processeur. Plusieurs hypothèses circulent actuellement. Les résultats Geekbench suggèrent la présence d'un Snapdragon 7s Gen 3, mais dans une version overclockée qui porte la fréquence du cœur principal à 2,71 GHz, contre 2,50 GHz habituellement observés sur cette puce.

Cette configuration particulière permettrait d'atteindre des scores de 1 228 points en single-core et 3 230 points en multi-core, représentant une amélioration d'environ 6% par rapport aux performances standard du Snapdragon 7s Gen 3.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus

Parallèlement, d'autres fuites évoquent l'intégration du tout nouveau Snapdragon 7s Gen 4, processeur qui n'a pas encore été officiellement annoncé par Qualcomm. Cette confusion s'explique possiblement par l'existence de plusieurs versions du smartphone ou par des erreurs d'identification dans les bases de données de test.

La présence du GPU Adreno 810 dans les spécifications Geekbench tend toutefois à confirmer l'utilisation du Snapdragon 7s Gen 3, puisque cette unité graphique équipe traditionnellement cette génération de processeurs.

Des améliorations substantielles pour séduire les utilisateurs exigeants

Au-delà de la question du processeur, le Redmi Note 15 Pro Plus se distinguerait par plusieurs améliorations significatives par rapport à son prédécesseur. L'appareil bénéficierait d'une configuration mémoire plus généreuse avec 16 Go de RAM, dépassant ainsi les 12 Go maximum proposés sur le Redmi Note 14 Pro Plus.

Cette augmentation devrait permettre une meilleure gestion du multitâche et une plus grande fluidité lors de l'utilisation d'applications gourmandes en ressources.

L'écran s’appuierait sur une dalle AMOLED de 6,67 pouces affichant une définition 1,5K et une fréquence maximale de rafraîchissement de 120 Hz. Cette configuration place le smartphone dans la lignée des standards actuels du marché, offrant une expérience visuelle de qualité pour la consultation de contenus multimédia et les jeux vidéo.

La luminosité maximale annoncée atteindrait 3 000 cd/m², garantissant une lisibilité optimale même en extérieur sous un fort éclairage.

Une autonomie renforcée et un module photo repensé

L'un des atouts majeurs du Redmi Note 15 Pro Plus résiderait dans sa capacité batterie exceptionnelle. En effet, l'appareil embarquerait une batterie de 7 000 mAh environ, soit une augmentation de près de 13% par rapport aux 5 110 mAh du modèle précédent.

Le système photographique du Redmi Note 15 Pro Plus ferait également l'objet d'améliorations notables. Le mobile intégrerait des capteurs principal et téléobjectif de 50 mégapixels chacun, marquant une évolution par rapport à la configuration actuelle.