Le Samsung Exynos 1680 fait surface dans les benchmarks et pourrait s’inviter sur le Galaxy A57

Cette nouvelle puce, destinée à équiper le futur Galaxy A57 5G attendu en 2026, affiche des performances graphiques améliorées.

Le chipset Exynos 1680, identifié sous le numéro de modèle S5E8865 dans les tests, a obtenu un score OpenCL de 6580 points, une amélioration substantielle par rapport à son prédécesseur. Selon d'autres sources concordantes, ce score varie entre 6330 et 6580 points, témoignant d'une progression significative des capacités graphiques. Cette performance place le nouveau GPU Xclipse 550 dans une position particulièrement avantageuse, puisqu'il offre approximativement le double des performances de l'Exynos 1580 et de son GPU Xclipse 530, qui plafonne autour de 3095 points dans les mêmes conditions de test.

Quelle architecture pour ce chipset ?

L'architecture du GPU Xclipse 550 repose sur la technologie AMD RDNA 3.5, la même microarchitecture utilisée dans l'Exynos 2500 haut de gamme de Samsung. Cette approche permet au constructeur coréen de faire descendre des technologies premium vers le segment milieu de gamme, offrant aux utilisateurs une expérience graphique proche de celle des appareils flagship. Contrairement à son prédécesseur qui disposait de quatre unités de calcul, le Xclipse 550 n'en compte que deux, mais cadencées à une fréquence plus élevée de 1306 MHz, optimisant ainsi l'efficacité énergétique tout en maintenant des performances élevées.

Ainsi, Samsung viserait à démocratiser les technologies graphiques avancées sur ses appareils intermédiaires. Par rapport aux solutions concurrentes comme le MediaTek Dimensity 7300 ou le Snapdragon 7s Gen 3, l'Exynos 1680 semble positionné pour offrir une expérience de jeu et de traitement graphique supérieure dans sa catégorie de prix.

Un CPU repensée pour plus d'efficacité

Au-delà des améliorations graphiques, l'Exynos 1680 introduit une nouvelle configuration CPU qui marque une rupture avec l'approche équilibrée de son prédécesseur. Alors que l'Exynos 1580 qui est installé au sein du Galaxy A56 proposait une répartition classique de quatre cœurs haute performance et quatre cœurs d'efficacité, le nouveau processeur adopte une architecture tri-cluster plus sophistiquée.

Cette nouvelle configuration comprend un cœur principal cadencé à 2,0 GHz, la fréquence la plus élevée jamais atteinte pour un processeur Exynos milieu de gamme, accompagné de trois cœurs de performance fonctionnant à 1,95 GHz et de quatre cœurs d'efficacité énergétique à 1,70 GHz. La gestion des tâches serait ainsi plus fine selon leur intensité, le cœur principal prenant en charge les opérations les plus exigeantes en monothreading tandis que les autres cœurs gèrent le multitâche et les applications en arrière-plan.

D'après les premières estimations, cette nouvelle architecture pourrait offrir jusqu'à deux fois les performances CPU par rapport à l'Exynos 1580, bien que ces chiffres restent à confirmer lors des tests indépendants.

Le Galaxy A57 5G se profile comme un appareil prometteur

Les benchmarks révèlent également que le prototype testé dispose de 8 Go de RAM, une configuration qui devrait être complétée par une variante 12 Go similaire à celle proposée sur le Galaxy A56. Cette généreuse allocation mémoire, associée aux performances améliorées du processeur, positionnerait le futur Galaxy A57 5G comme un concurrent sérieux sur le segment milieu de gamme premium.

Le Galaxy A57 5G devrait faire son apparition au début de l'année 2026, aux côtés du Galaxy A37 5G plus abordable.