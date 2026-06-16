Le Samsung Galaxy S24 s’effondre à un prix inédit chez Cdiscount grâce à ce double code promo !

Le Samsung Galaxy S24 est accessible à 364 € en version neuve pour une durée limitée. Un des meilleurs prix disponibles sur le marché actuellement ! Nous vous disons tout.

Rémi Deschamps - publié le 16/06/2026 à 12h15
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Le Samsung Galaxy S24

Le Galaxy S24 est un haut de gamme de Samsung sorti il y a deux ans aux alentours des 1 000 €. Aujourd'hui, le Galaxy S24 est disponible pour moins de 300 €, grâce à deux codes de réduction.

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Un code promo à ne pas manquer

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Une comparaison par rapport au marché de l'occasion et du reconditionné

Ce prix se place parmi les propositions les moins chères du marché actuel. À titre de comparaison, les prix pour un Galaxy S24 d'occasion, de particulier à particulier, ou reconditionné débutent à plus de 300 €, donc cette version neuve est moins chère !

Il faut savoir que cela s'explique en partie parce qu'il s'agit d'un produit d'import des USA. Le modèle est entièrement compatible avec les opérateurs français, mais certaines applications (bancaires, gouvernementales, etc.) peuvent ne pas fonctionner.

Au vu de la différence de prix, c'est un compromis qui peut vraiment valoir le coup.

 

L'alternative des reconditionneurs français

Bien que cette offre sur du neuf soit très compétitive, l'achat chez des spécialistes du reconditionnement en France comme CertiDeal ou Recommerce présente d'autres arguments de poids pour les consommateurs qui cherchent un modèle européen natif (Double SIM / eSIM standard) ou un service après-vente 100 % local.

Reste qu'à ce prix, il est indéniable que ce Galaxy S24 neuf version US vaut le coup.

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Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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