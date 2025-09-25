Le Samsung Galaxy S25 FE sous contrôle des French Days avec ces écouteurs à presque 200€ gratuits

Les French Days, c'est un peu le Black Friday, mais à la française, et pour l'occasion, de nombreuses enseignes, françaises, ou non, se prête au jeu dans l'hexagone, pour nous proposer des promotions, réductions et offres attractives.

C'est le cas de Samsung, qui propose en ce moment sont tout nouveau Galaxy S25 FE avec des cadeaux de plusieurs centaines d'euros !

Des écouteurs de qualité inclus

Les Galaxy Buds3 sont des écouteurs sans fil offrant une expérience audio immersive grâce à l'annulation active du bruit (ANC) et un son clair très détaillé. En plus d'être agréable à l'écoute, leur intégration fluide avec les appareils de l'écosystème Galaxy garantit une utilisation simple et efficace au quotidien.

Ces écouteurs coûtent 180€, mais sont offerts pour l'achat du Galaxy S25 FE pendant les French Days.

Le Galaxy S25 FE : performance et ergonomie

Mais bien sûr, le gros morceau, c'este nouveau Galaxy S25 FE, un appareil haut de gamme qui se distingue par son écran AMOLED de 6,7 pouces.

Il dispose d'une batterie de 4 900 mAh assurant une autonomie confortable et d'un système de refroidissement avancé pour maintenir ses performances même lors d'une utilisation intensive.

Avec seulement 7,4 mm d'épaisseur et 190 g, il n'est pas seulement puissant, il est aussi agréable à manipuler au quotidien. Et parfois, ce sont les petits détails qui changent tout.

Offres et bons plans French Days

Outre les Galaxy Buds3 offerts d'une valeur de 180€, Samsung propose des facilités de paiement, mais aussi :

Google Al Pro pendant 6 mois sans frais, d'une valeur de 131,96€

3 mois d'assurance Samsung Care+ offerts