Une décision controversée : Le Samsung Galaxy S25 Ultra abandonne cette fonctionnalité pourtant très appréciée...

Le nouveau S Pen livré avec le Galaxy S25 Ultra ne dispose plus de la connectivité Bluetooth. Cela entraîne la suppression de plusieurs fonctionnalités emblématiques. Il n’est donc plus possible d’utiliser le stylet comme télécommande pour prendre des photos à distance, contrôler la lecture multimédia ou naviguer dans les présentations.

Cette décision marque une rupture avec une fonctionnalité introduite en 2018 sur le Galaxy Note 9.

Samsung justifie ce choix par deux arguments principaux. Premièrement, selon une étude interne, moins de 1% des utilisateurs exploitaient régulièrement les fonctionnalités Bluetooth du S Pen. Deuxièmement, la suppression des composants Bluetooth, notamment la batterie, a permis de réduire l'épaisseur globale du smartphone de 8,6 à 8,2 millimètres.

Les fonctionnalités préservées et les alternatives

Malgré la perte des fonctionnalités Bluetooth, le S Pen conserve ses capacités essentielles. Le stylet continue d'offrir 4 096 niveaux de sensibilité à la pression et une pointe de 0,7 mm, le rendant toujours efficace pour la prise de notes et le dessin. La technologie de résonance magnétique (EMR) permet également de maintenir la détection de survol et l'apparition du menu Air Command.

Pour les utilisateurs regrettant les fonctionnalités de contrôle à distance, Samsung propose des alternatives via d'autres accessoires comme la Galaxy Watch ou la future Galaxy Ring. Ces appareils peuvent notamment servir de déclencheur à distance pour l'appareil photo.

En outre, malgré le fait que la marque ait, dans un premier temps, publié un article sur son propre site mentionnant la compatibilité, le Galaxy S25 Ultra ne supporte finalement pas les fonctions de contrôle quel que soit le S Pen utilisé (même les S Pen Pro).