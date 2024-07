Le Samsung Galaxy S25 Ultra mise sur la photo avec de nouveaux capteurs haute résolution

Selon plusieurs sources concordantes, le Galaxy S25 Ultra conserverait une configuration à quatre capteurs photo à l'arrière, mais avec des changements notables. Samsung remplacerait le capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels du S24 Ultra par un nouveau module de 50 mégapixels. Le téléobjectif x3 de 10 mégapixels céderait également sa place à un capteur de 50 mégapixels.

Le capteur principal de 200 mégapixels et le téléobjectif périscopique x5 de 50 mégapixels, introduits sur le S24 Ultra, seraient quant à eux reconduits. Avec cette configuration, le Galaxy S25 Ultra disposerait ainsi de trois capteurs de 50 mégapixels en plus de son module principal.

Vers une qualité photo encore améliorée

Au-delà de la hausse de la définition, ces nouveaux capteurs devraient permettre au Galaxy S25 Ultra d'améliorer sensiblement la qualité de ses clichés. D'après les informations de @UniverseIce, le capteur ultra grand-angle serait une nouvelle version du JN1 de 1/2,76 pouces, légèrement plus petit que celui de 1/2,55 pouces du S24 Ultra. Le téléobjectif x3 profiterait lui d'un nouveau capteur Isocell de 1/3 de pouce, un peu plus grand que le 1/3,52 pouces actuel. Couplés à leur définition de 50 mégapixels, ces capteurs devraient offrir un niveau de détails accru.

Samsung travaillerait aussi à améliorer la capacité du capteur principal de 200 mégapixels à capter la lumière, sans pour autant augmenter sa taille (1/1,3 pouces). Cela pourrait passer par une optimisation de la taille des photosites ou un traitement logiciel.

Le zoom x3 directement intégré au capteur principal

Autre changement majeur, Samsung supprimerait purement et simplement le téléobjectif x3 sur le Galaxy S25 Ultra. Le zoom optique x3 serait en fait directement pris en charge par le capteur principal de 200 mégapixels, sans perte de qualité selon le constructeur. Quant au téléobjectif périscopique, il devrait proposer un zoom variable avec deux focales fixes, probablement entre x4-x5 et x6-x7. Samsung mènerait encore des tests pour déterminer les valeurs exactes.

Des améliorations attendues sur l'ensemble de la gamme

Si le Galaxy S25 Ultra semble le mieux loti en termes d'évolutions photo, les S25 et S25+ ne devraient pas être en reste. Des améliorations du traitement algorithmique sont attendues sur l'ensemble de la gamme pour perfectionner la prise de vue et le rendu des clichés.

La série Galaxy S25 devrait par ailleurs introduire un nouveau design, embarquer les puissants processeurs Snapdragon 8 Gen 4 et Exynos 2500 gravés en 3 nm, et tourner sous la nouvelle surcouche One UI 7 basée sur Android 15. De quoi positionner Samsung comme un acteur majeur sur le marché des smartphones haut de gamme en 2025.