Le Samsung Galaxy S26 passe sous les 650 € chez Rakuten

Le Galaxy S26 apparaît à moins de 620 € chez Rakuten, ce qui en fait l'un des prix les plus bas depuis sa commercialisation au début de l'année.

Les détails de l'offre chez Rakuten

Voici les éléments à retenir avant de commander, sachant que ce type de prix peut évoluer rapidement pendant un événement commercial.

Prix actuel : 612,89 € en neuf, chez Rakuten.

612,89 € en neuf, chez Rakuten. Prix habituel : autour de 800 € ces derniers mois.

autour de 800 € ces derniers mois. Tarif de lancement : 949 € début 2026.

949 € début 2026. Version : 256 Go.

Le S26 revient à près de 190 € sous son prix habituel, et à environ 40 % sous son tarif de lancement.

Pourquoi ce prix maintenant

Un modèle aussi récent qui passe sous les 650 €, ce n'est pas si courant. Deux raisons l'expliquent. D'abord, le Prime Day pousse plusieurs marchands à s'aligner vers le bas pour capter les acheteurs, ce qui crée ponctuellement des prix plus agressifs que d'habitude.

Ensuite, un haut de gamme Samsung perd assez vite de la valeur dans les mois qui suivent sa sortie, bien plus qu'un iPhone par exemple. Quelques mois après son lancement, le S26 a donc déjà glissé loin sous son prix de départ, sans rien perdre de ses qualités. Vous payez aujourd'hui un téléphone affiché près de 999 euros à sa sortie.

Le S26 réunit un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces à 120 Hz, la puce Exynos 2600, un capteur principal de 50 mégapixels, la certification IP68 et la promesse de 7 ans de mises à jour, soit un suivi assuré jusqu'en 2033 environ.

En bref, vous êtes tranquille et pour longtemps.

Pour qui cette offre est intéressante

Si vous cherchez un smartphone compact, complet et taillé pour durer, sans viser le très haut de gamme à 1 000 euros, le S26 à ce prix est une bonne pioche. Vous profitez du modèle de l'année à un tarif habituellement réservé au milieu de gamme.

À l'inverse, si vous voulez un très grand écran ou un zoom le plus poussé pour votre capteur photo, mieux vaut regarder du côté des versions Plus ou Ultra, ou comparer les autres références dans notre catalogue des smartphones Samsung.