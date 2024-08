Le smartphone le plus puissant des Redmi Note en 2023, avec son écran AMOLED et son processeur performant, est actuellement en promotion

Une expérience visuelle immersive

Premier atout du Redmi Note 12 Pro+ 5G : son design moderne et très élégant, avec une charnière en alu et les deux faces en verre Gorilla Glass 5.

Résistant et visuellement très agréable, ce smartphone embarque en plus, un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels). La qualité d'affichage est renforcée par un taux de rafraîchissement de 120 Hz, assurant une fluidité remarquable lors du défilement et dans les jeux.

La compatibilité avec les technologies HDR10+ et Dolby Vision est également au rendez-vous pour une expérience de visionnage optimal.

Une puissance à toute épreuve

Au cœur de cet appareil, on trouve le processeur MediaTek Dimensity 1080, une puce octa-core gravée en 6 nm qui offre un excellent équilibre entre performances et efficacité énergétique. Couplé à 8 Go de RAM (extensible virtuellement jusqu'à 13 Go), ce smartphone Xiaomi assure une expérience fluide en multitâche et dans les applications gourmandes.

De plus, avec 256 Go de stockage interne, vous disposez d'un espace confortable pour vos applications, photos et vidéos.

La connectivité 5G permet de profiter de débits ultra-rapides, tandis que le Wi-Fi 6 assure une connexion stable et performante à domicile ou au bureau.

Photographie : un triple module impressionnant

L'un des points forts du Redmi Note 12 Pro+ 5G est sans conteste son système de caméra :

Un capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique (OIS)

Un ultra grand-angle de 8 mégapixels

Un objectif macro de 2 mégapixels

Le capteur principal de 200 mégapixels est particulièrement remarquable, offrant un niveau de détail exceptionnel dans les photos. La stabilisation optique permet d'obtenir des clichés nets, même en basse lumière.

Cet équipement peut aussi enregistrer les vidéos en 4K. Pour les selfies, un capteur frontal de 16 mégapixels est intégré dans un poinçon discret.

Autonomie et charge : ne vous arrêtez jamais

La batterie de 5000 mAh assure une autonomie confortable d'une journée, même en utilisation intensive. Mais c'est la charge rapide 120W qui impressionne le plus : elle permet de recharger intégralement le smartphone en seulement 19 minutes. Une fonctionnalité qui change la donne au quotidien.

Un prix très agressif

Avec toutes caractéristiques, on pourrait penser que le prix du Redmi Note 12 Pro+ serait facturé au moins à 500 € , mais il n’en est rien. Le prix de vente recommandé est actuellement en dessous des 250 €.

Et grâce aux promos que nous partageons avec vous sur cette page, vous pouvez l’avoir encore moins cher. N’hésitez donc pas à sauter sur cette occasion !