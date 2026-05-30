Redmi Note 15 Pro+ : Moins de 300€ pour un roi du smartphone milieu de gamme

Pour les amateurs de la marque chinoise, cette offre est particulièrement intéressante.

En passant par la boutique de Cdiscount, vous économisez une somme importante sur le catalogue des mobiles Xiaomi.

✅ Les points forts retenus Un prix ultra-compétitif sous les 300 euros chez Cdiscount

Une autonomie gigantesque grâce à une batterie XXL

Un écran magnifique digne des modèles plus onéreux ⚠️ À observer Le gabarit peut s'avérer imposant pour les petites mains

Les stocks diminuent rapidement à ce niveau de tarif

Un équipement taillé pour son époque

L'explication de ce succès est très simple en vérité, c'est que le Redmi Note 15 Pro+ ne fait presque aucune concession malgré son prix.

La première bonne surprise vient de son affichage. Xiaomi a intégré un écran AMOLED magnifique aux contrastes parfaits et à la fluidité exemplaire de 120 Hz.

Pour accompagner cette dalle, le constructeur a misé sur une énorme batterie de 6 500 mAh. Celle-ci offers une autonomie de premier ordre, capable de tenir de longues heures d'utilisation sans passer par la case recharge.

La photo haute définition enfin accessible

En plus de son autonomie et de son écran, ce smartphone se distingue par ses capacités en photographie. Le capteur principal de 200 Mpx capture des clichés très nets, même lorsque les conditions de lumière deviennent difficiles en fin de journée.

Certes, le nombre de mégapixels ne fait pas tout, et on peut trouver plus performant, mais pour plus cher, or pour seulement 300 €, difficile de faire la fine bouche devant un résultat plus que satisfaisant à ce prix.