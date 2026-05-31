Galaxy S26 Ultra : Jusqu'à 500 € de remise cumulée sur le site de Samsung jusqu'à ce soir seulement

En passant par la boutique officielle ou l'application Samsung Shop, vous pouvez faire chuter énormément le prix affiché pour l'achat du Galaxy S26 Ultra.

Mais il faut savoir que l'offre se termine ce 31 mai 2026 inclus (donc ce soir à minuit), ce qui ne laisse plus que quelques heures pour se décider.

✅ Les points forts retenus Jusqu'à 500 € de remise cumulée sur la version 1 To

Une réduction immédiate de 200 € en choisissant PayPal

Cumulable avec les autres avantages actuellement en cours sur le site ⚠️ À observer Opération strictement réservée aux 3 000 premières commandes

L'utilisation de ce mode de paiement bloque la reprise de votre ancien smartphone

Comment cumuler les remises et faire chuter le prix du modèle Ultra ?

Tout se joue lors de la dernière étape de votre commande. Pour bénéficier d'une première baisse, vous devez sélectionner PayPal comme mode de règlement. La déduction de 200 € s'applique alors de manière totalement automatique sur le prix du produit dès que ce choix est coché à l'étape du paiement.

Pour maximiser l'économie, il faut ajouter le code promotionnel MYS26F dans votre panier avant de valider. Ce code déclenche instantanément une remise immédiate supplémentaire de 200 € sur les versions 256 Go et 512 Go.

Mieux encore, si vous visez la version géante de 1 To, le code MYS26F passe à 300 € de réduction automatique. Au total, cela représente une économie globale allant jusqu'à 500 € sur le très haut de gamme.

Si vous hésitez encore sur la capacité de stockage, notre guide d'achat pour choisir son Samsung Galaxy S26 détaille les spécificités de chaque modèle de la gamme S.

Un concentré de technologies à réserver aux plus technophiles

Comme nous l'évoquions dans notre test du Samsung Galaxy S26 Ultra, son immense écran de 6,9 pouces équipé du verre antireflet Gorilla Armor offre un confort de visionnage inégalé, tandis que ses fonctions de sécurité protègent vos données privées, et c'est très efficace !

Le bloc photo, dont un capteur photo principal de 200 mégapixels, et son processeur Snapdragon 8 Gen 5 en font un investissement particulièrement pérenne au sein de la gamme de mobiles Samsung, car ils font partie du meilleur du moment, ce qui, en plus des 7 ans de mises à jour prévus pour le smartphone, permettra d'encaisser toutes les nouveautés futures comme si de rien n'était.

Attention toutefois aux conditions fixées par la marque. L'offre globale est limitée aux 3 000 premières transactions au total. De plus, sachez que le règlement via PayPal rend la commande incompatible avec le programme de reprise d'un ancien téléphone.

Si vous n'avez pas de vieil appareil à faire reprendre et que vous visez un achat direct au meilleur prix, la méthode est excellente. La fin de l'événement est fixée à ce soir minuit.