Le téléphone à clapet Barbie de HMD se dévoile

Annoncé lors du MWC en février dernier et comme on pouvait s’y attendre pour un téléphone Barbie, le TA-1681 (son numéro de modèle) arbore une couleur rose caractéristique de la célèbre poupée Mattel. Les images montrent un appareil au format clapet classique, avec un écran externe sur la coque supérieure. On apprend également que les dimensions du téléphone sont de 108,4 x 55,1 x 18,9 mm pour un poids de 123,5 grammes, selon HMD. Ces mensurations en font un appareil compact et léger, facile à glisser dans une poche ou un sac à main. Le design semble miser sur la nostalgie des téléphones à clapet des années 2000, tout en y ajoutant une touche Barbie distinctive. L'appareil est livré avec deux coques interchangeables : rose et « cœur volant ». La marque propose également un ensemble de cristaux autocollants et des stickers rétro Barbie. Une sangle de téléphone perlée est aussi fournie.

Des caractéristiques techniques modestes

Sous le capot, le téléphone Barbie de HMD propose des spécifications techniques assez basiques, en accord avec sa vocation de téléphone simple d’utilisation :

Écran principal : 2,8 pouces

Écran externe : 1,77 pouce

Processeur : octa-core cadencé à 2,0 GHz

Mémoire vive : 4 Go de RAM

Stockage interne : 128 Go avec prise en charge d'une carte mémoire micro SD jusqu'à 32 Go

Batterie : 1450 mAh qui se recharge via un port USB-C

Appareil photo principal : 0,3 mégapixel

Bluetooth

Prise audio jack 3,5 mm

Ces caractéristiques placent clairement l’appareil dans la catégorie des téléphones basiques, loin des smartphones haut de gamme actuels. L’écran principal de 2,8 pouces devrait offrir un affichage suffisant pour les fonctions essentielles comme les appels, les SMS et quelques applications simples. L’écran externe de 1,77 pouce permettra quant à lui de consulter rapidement les notifications sans ouvrir le clapet. La partie externe dispose d'un miroir pour se recoiffer ou se maquiller.

Une puissance relative et un système S30+

La puissance de calcul semble correcte avec un processeur octa-core, mais la fréquence de 2,0 GHz indique qu’il s’agit probablement d’une puce d’entrée de gamme. Les 4 Go de RAM devraient néanmoins assurer une fluidité convenable pour un usage basique. En outre, le stockage de 128 Go apparaît généreux pour ce type d’appareil et devrait largement suffire pour stocker contacts, messages et quelques photos. Notez la possibilité d'ajouter une carte mémoire micro SD jusqu'à 32 Go. La batterie est amovible et propose une capacité de 1450 mAh qui semble modeste, mais devrait offrir une autonomie correcte étant donné la faible consommation énergétique des composants.

Côté photo, ne vous attendez pas à des miracles avec un capteur principal de seulement 0,3 mégapixel. Ces caractéristiques suffiront pour des clichés occasionnels, mais pas pour rivaliser avec les photophones actuels.

HMD précise que le mobile est animé par le système d’exploitation léger déjà utilisé sur certains téléphones Nokia, Series 30+, un OS propriétaire de Nokia pour les téléphones basiques.

Un positionnement axé sur la nostalgie et la déconnexion

Avec ce téléphone Barbie à clapet, HMD semble vouloir surfer sur plusieurs tendances actuelles. En effet, de plus en plus de consommateurs, notamment parmi les jeunes générations, cherchent à limiter leur temps d’écran et leur dépendance aux smartphones. Un téléphone basique comme celui-ci pourrait séduire ceux qui souhaitent revenir à un usage plus simple de la téléphonie mobile, tout en gardant un appareil au look tendance. Lors de l’annonce initiale au MWC 2024, HMD avait indiqué que le téléphone Barbie serait commercialisé à l’été 2024 qui s’achève pourtant. L’obtention de la certification TENAA laisse penser que ce calendrier devrait être respecté, du moins pour le marché chinois.

Le nouveau smartphone HMD Barbie est disponible pour un prix de 130 euros environ.