Le tout nouvel iPhone 17 déjà à prix mini, c'est le moment d'en profiter !

L'iPhone 17 au meilleur prix, ça se passe sur Rakuten

Sorti le 19 septembre 2025, l'iPhone 17 256 Go est proposé à partir de 969 € sur le site officiel d'Apple. Un peu cher pour vous ? C'est là que Rakuten entre en jeu. Sur la célèbre plateforme e-commerce, le nouveau smartphone de la marque à la pomme y est affiché à -9 %, soit seulement 879,89 €, en version blanche, brume ou noire. Il s'agit évidemment d'un modèle neuf.

Le prix vous semble désormais abordable, mais vous préférez échelonner le paiement ? Aucun souci. Dans le cadre de ce bon plan, vous pouvez régler en 4 mensualités de 219,97 €. Mais ce n'est pas tout. En utilisant le code promo CLUBR20 lors de votre commande en ligne, vous bénéficierez d'une remise supplémentaire de 20 €. Grâce à cette réduction, l'iPhone 17 passe à 859,89 €. Autant vous dire que vous aurez du mal à trouver une meilleure offre en ce moment.

Par ailleurs, notez que la livraison est gratuite. Pour plus de sécurité, l'appareil mobile vous sera envoyé par colis recommandé, c'est-à-dire avec suivi et remise contre signature. Il vous sera expédié sous 2 à 6 jours ouvrés après achat.

L'iPhone 17 : que vaut le nouveau smartphone de la marque Apple ?

En matière de smartphone, les nouveaux iPhone font toujours partie des meilleurs modèles disponibles sur le marché. L'iPhone 17 ne déroge pas à la tradition. Comme d'habitude, Apple propose un appareil mobile aux caractéristiques haut de gamme.

Parmi ses points forts, nous retrouvons tout d'abord son écran Super Retina XDR de 6,3 pouces. Intégrant la technologie ProMotion avec taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz, il offre une expérience visuelle lumineuse, fluide et immersive. Protégé par un verre Ceramic Shield 2, il est en plus particulièrement résistant aux rayures.

L'autre atout majeur de l'iPhone 17, c'est évidemment son module photo. Ici, Apple a opté pour un système à 2 caméras Fusion 48 Mpx sur la face arrière :

un capteur principal avec téléobjectif 2x de qualité optique ;

un ultra grand-angle avec résolution 4 fois supérieure à celui de l'iPhone 16.

À cela s'ajoute une caméra Center Stage 18 Mpx à l'avant pour les selfies. Que ce soit de près ou de loin, à l'intérieur ou à l'extérieur, le jour ou la nuit, vous obtiendrez des clichés en super haute résolution grâce à cet arsenal photographique. Enfin, il convient aussi de mettre en avant :

l'excellente Puce A19 qui optimise les performances ;

la batterie qui tient jusqu'à 30 heures en lecture vidéo et se recharge jusqu'à 50 % en 20 minutes avec un adaptateur 40 W ;

la présence d'Apple Intelligence qui facilite l'usage du smartphone ;

la résistance aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière validée par l'indice IP68.

Cet article est un contenu sponsorisé.