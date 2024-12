Les derniers iPhone sont en remise de 180€ à 210€ sur Rakuten !

Sorti respectivement en 2023 et 2024, l'iPhone 15 et l'iPhone 16 représentent actuellement le top niveau parmi les modèles de Apple. Ce sont les deux modèles de base des deux dernières gammes sorties en date et sont de véritables bijoux de technologie.

L'iPhone 15, le smartphone qui a marqué un tournant

Ce mélange d'innovation et de design sophistiqué correspond parfaitement à un smartphone qui marque un point crucial dans l'évolution de la conception des téléphones chez Apple.

Les performances de l'iPhone 15 sont tout simplement exemplaires à plusieurs niveaux. Grâce à sa puce Bionic A16, il peut gérer des programmes exigeants sans la moindre latence. Son autonomie représente une nette amélioration par rapport aux anciens modèles souvent critiqués pour leur faible endurance, et son écran offre une expérience visuelle fluide et agréable.

L'iPhone 15 constitue également une étape décisive pour le constructeur à la pomme, notamment en termes de photographie.

Apple a équipé ce modèle d'un appareil photo très sophistiqué avec un nouveau capteur principal de 48 mégapixels. Cette amélioration, combinée à un traitement logiciel optimisé, permet de capturer des images d'une clarté et d'une précision exceptionnelles, établissant un nouveau standard pour la photographie sur iPhone.

Ce choix renforce l'image d'Apple en tant que créateur de smartphones sophistiqués et performants dans le domaine de la photographie, une tendance qui se confirme davantage avec l'iPhone 16.

Enfin, l'iPhone 15 marque une petite révolution : il est le premier modèle à intégrer la compatibilité USB-C, mettant fin à l'exception du connecteur Lightning.

L'iPhone 16, la même chose mais partout en mieux

Un an plus tard, l'iPhone 16 complète la transition amorcée avec le modèle précédent. Ce nouveau modèle poursuit la stratégie d'Apple en mettant l'accent sur un design futuriste et en intégrant des fonctionnalités photos de pointe.

Parmi ces nouveautés, on note l'ajout d'un bouton dédié à l'ouverture de la caméra, situé sur la tranche de l'écran, rendant la prise de selfies plus facile. Côté fonctionnalités photographiques, l'iPhone 16 se distingue également par sa capacité à capturer des "photos spatiales" et à offrir un zoom impressionnant : jusqu'à x10 pour les photos et x6 pour les vidéos.

L'iPhone 16 embarque aussi la puce la plus puissante jamais créée par Apple, la puce A18. Avec cette technologie, même les programmes les plus exigeants semblent aussi légers qu'une recherche Google.

L'autonomie, la qualité d'écran et même la charge rapide ont été optimisées ou augmentées. On peut également noter une nette amélioration au niveau de la connectivité, puisque l'iPhone 16 est compatible avec le Wi-Fi 7, contrairement au 15.

Tous ces points font de l'iPhone 16 un excellent smartphone. Et attendez de voir ce qu'il pourra faire avec l'Intelligence Artificielle quand elle sera activée !

Un prix qui vous chante la pomme

Au moment de leur lancement, les deux smartphones étaient affichés à un prix identique de 969€. Ce tarif s'est imposé comme un standard pour les modèles d'entrée de gamme chez Apple.

Ce prix est toujours d'actualité pour l'iPhone 16, mais pour le 15, celui-ci est désormais vendu par Apple à seulement 869€ depuis la sortie de son petit frère.

Aujourd'hui sur Rakuten, l'iPhone 16 est vendu à 789,99€, soit 180 € de réduction, et l'iPhone 15, de son côté, bénéficie de 210 € de remise, soit 659,99€ au total. Si vous ajoutez à ça les avantages Rakuten, qui incluent :

la livraison gratuite,

les avantages du ClubR,

et le paiement en plusieurs fois sans frais,

Vous êtes sûr de faire des économies. Profitez-en : si vous les commandez maintenant, ils seront là avant Noël.