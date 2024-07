Les deux forfaits 5G avec minimum 200 Go de data à moins de 10€ à saisir immédiatement

Dernier jour pour la promo 5G 220Go de Cdiscount Mobile avec carte SIM à 1€

Le meilleur forfait 5G sans engagement sur le réseau Bouygues Telecom prend fin ce mercredi 3 juillet à minuit. Il s'agit en effet de la série limitée 200Go de Cdiscount Mobile affiché à seulement 9.99€ par mois avec en prime la carte SIM à 1€.

Ce forfait pas cher inclut des appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l'UE, les DOM, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, ainsi que 27 Go de data utilisables depuis ces destinations.

Pour profiter de ce formidable abonnement téléphonique, dépêchez-vous : l'offre expire dans quelques heures.

Pour simplifier votre souscription, assurez-vous d'avoir votre carte d'identité, votre RIB et votre carte bancaire à portée de main. Si vous changez d'opérateur mobile, n'oubliez pas de fournir votre code RIO lors de l'inscription.

Le code RIO, que vous pouvez obtenir en composant le 3179 depuis votre ligne, est nécessaire pour transférer votre numéro de téléphone et résilier votre contrat auprès de votre opérateur actuel.

Le forfait RED 5G 200 Go à 9,99 € expire ce soir !

L'opérateur digital de SFR, RED, propose une offre exceptionnelle : un forfait mobile sans engagement avec une généreuse enveloppe de 200 Go en 5G pour seulement 9,99 €/mois. Cependant, cette promotion limitée se termine dans quelques heures. Ne perdez pas de temps si vous souhaitez en bénéficier.

En souscrivant à ce forfait RED, vous aurez accès à 200 Go de data sur le réseau 5G de SFR en France métropolitaine. De plus, 27 Go supplémentaires sont inclus pour vos voyages en Outre-mer et dans les pays de l'Union européenne. Les appels, SMS et MMS sont illimités depuis ces zones.

Ce forfait mobile 5G complet est parfait pour les consommateurs les plus exigeants !

De plus, une option intéressante est disponible pour les voyageurs fréquents : pour 5 € supplémentaires par mois, vous pouvez augmenter votre enveloppe data à 35 Go dans l'UE et les DOM, dont 20 Go utilisables depuis les États-Unis, le Canada, la Suisse et Andorre.