Les Jours flash Prime Amazon débarquent avec un lot de surprises : voici les smartphones à suivre

Les Jours Flash Prime Amazon sont de retour cette année, avec des offres exceptionnelles sur une large sélection de smartphones. L'événement commence le 7 octobre 2025 et se poursuit jusqu'au 8 octobre, mais de nombreuses promotions sont déjà disponibles. Si vous envisagez de renouveler votre téléphone, c'est le moment idéal pour profiter de réductions intéressantes.

La Rédac LesMobiles - publié le 06/10/2025 à 20h15
jours flash prime Amazon

Comment se préparer pour les Prime Days ?

  1. Créez une liste de souhaits : Identifiez les smartphones qui vous intéressent et ajoutez-les à votre liste de souhaits sur Amazon. Cela vous permettra de suivre facilement les baisses de prix.
  2. Activez les alertes de prix
  3. Comparez les offres : Ne vous limitez pas à Amazon. Vérifiez également les promotions sur d'autres sites de confiance pour vous assurer d'obtenir la meilleure offre.
  4. Vérifiez la compatibilité : Assurez-vous que le smartphone que vous souhaitez acheter est compatible avec votre opérateur et vos besoins (par exemple, la bande de fréquence 4G/5G).

Smartphones à surveiller pendant les Jours Flash Prime 

Voici une sélection de smartphones à suivre de près pendant les Prime Days :

Samsung Galaxy A06

  • Points forts : Écran de 6,7 pouces, double caméra de 50 MP, batterie longue durée.
  • Pourquoi le surveiller : Un excellent rapport qualité-prix pour ceux qui recherchent un smartphone fiable sans se ruiner.

Xiaomi Redmi Note 14

  • Points forts : Écran AMOLED de 6,67 pouces, processeur MediaTek Helio G99-Ultra, caméra principale de 108 MP.
  • Pourquoi le surveiller : Un des smartphones les plus vendus de Xiaomi, offrant des caractéristiques haut de gamme à un prix abordable. 

Nothing Phone (3A)

  • Points forts : Design unique avec un dos transparent, interface utilisateur fluide, performance solide.
  • Pourquoi le surveiller : Pour ceux qui recherchent un smartphone au design original et aux performances équilibrées.

iPhone 16

  • Points forts : Performances exceptionnelles, appareil photo de qualité, écosystème Apple.
  • Pourquoi le surveiller : Si vous êtes fidèle à la marque Apple et souhaitez profiter d'une réduction sur un modèle récent.

Google Pixel 9a

  • Points forts : Écran OLED de 6,3 pouces, processeur Tensor G4, caméra de 48 MP, batterie de 5100 mAh.
  • Pourquoi le surveiller : Un excellent choix pour les amateurs de photographie et ceux qui recherchent une expérience Android pure. 
 

Astuces pour maximiser vos économies

  • Vérifiez les offres groupées : Parfois, l'achat d'un smartphone avec des accessoires (comme une coque ou des écouteurs) peut offrir des réductions supplémentaires.
  • Utilisez les crédits Amazon : Si vous avez des crédits Amazon (par exemple, des cartes-cadeaux), utilisez-les pour réduire le coût de votre achat.
  • Consultez les avis : Avant d'acheter, lisez les avis des utilisateurs pour vous assurer que le smartphone répond à vos attentes.

Les Prime Days sont une excellente occasion de mettre la main sur un smartphone de qualité à prix réduit. En suivant ces conseils et en surveillant les modèles mentionnés ci-dessus, vous maximiserez vos chances de faire une bonne affaire. N'oubliez pas de vérifier les offres dès le 7 octobre et de comparer les prix pour obtenir la meilleure offre possible.

 

Suivez toute l’actualité LesMobiles.com sur Google Actualités

Cette page peut contenir des liens d’affiliation. Si vous achetez via l'un des ces liens, le site marchand pourra nous reverser une commission.

Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Xiaomi 15T
Guide d'achat

4 smartphones incontournables du moment

06/10/2025
Honor Magic7 Lite
Guide d'achat

Notre sélection des smartphones avec la meilleure autonomie (et ce ne sont pas que des récents !)

05/10/2025
Apple iPhone 14
Guide d'achat

Notre sélection des meilleurs iPhone à acheter en octobre 2025

05/10/2025
Google Pixel 10 Pro
Guide d'achat

Smartphone : Notre sélection des incontournables de la photographie

04/10/2025