Les meilleurs forfaits 5G sur chaque grand réseau : jusqu'à 210Go de 5G dès 7.99€

Le forfait Lebara 210 Go : la puissance de la 5G de SFR à prix cassé

Jamais à court de bons plans, l'opérateur virtuel Lebara met la barre haut avec son forfait 5G de 210 Go à seulement 7,99 € par mois.Cette offre exceptionnelle combine l'excellence du réseau SFR avec un prix défiant toute concurrence.

Les appels et SMS sont illimités vers la France métropolitaine, et vous disposez d'une enveloppe généreuse de 5,5 Go utilisables depuis l'Union Européenne et les DOM. Sans engagement de durée et avec une carte SIM gratuite, ce forfait représente l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Et cerise sur le gâteau : vous avez droit à 1 Go supplémentaire gratuit le premier mois.

Avec Lebara, pas de mauvaise surprise : pas de hors-forfait, vous pouvez suivre votre consommation en temps réel et gérer facilement votre compte via l'application MyLebara.

Cdiscount Mobile : 200 Go de data en 5G chez Bouygues Telecom pour moins de 10 €

Pour profiter de la 5G, Cdiscount Mobile propose une offre solide sur son réseau partenaire Bouygues Telecom. Cette offre mobile à prix cassé permet de bénéficier d’une excellente couverture nationale et une qualité de service optimale.

Avec 200 Go de data (débit réduit au-delà), vous avez ce qu’il faut pour naviguer, streamer et télécharger du contenu quasiment à volonté pendant tout le mois. Les appels, SMS et MMS illimités sont bien sûr de la partie en France métropolitaine.

Vos besoins en itinérance (Europe et DOM) sont également couverts grâce à une enveloppe mensuelle de 19 Go en 4G, avec les appels, SMS et MMS illimités vers ces zones et vers la métropole.

Pour profiter de cette offre sans engagement, la carte SIM est à seulement 1€, et vous pouvez conserver votre numéro actuel.

Le Swift 160 Go : LE forfait 5G du moment sur le réseau Orange

Le forfait Le Swift de YouPrice propose une formule innovante avec 160 Go de data en 5G pour 10,99 € par mois. Cette offre allie la fiabilité d’Orage, premier réseau de France avec une grande flexibilité d'utilisation.

Les appels et SMS illimités sont inclus en France métropolitaine, ainsi que depuis l’UE et les DOM. Lors de vos séjours dans ces destinations étrangères, vous disposez par ailleurs d’une enveloppe de 14 Go par mois pour rester connecté.

La qualité du réseau Orange associée à un tarif aussi compétitif en fait une option particulièrement intéressante pour les utilisateurs exigeants.

Free Mobile : la Série Free 120 Go pour démocratiser la 5G

Free continue sa politique de démocratisation de la 5G avec sa Série Free 120 Go à 8,99 € par mois.

Cette offre sans engagement propose un volume de données confortable pour une utilisation intensive d'internet en mobilité. Les appels illimités sont offerts vers les fixes et mobiles de France métropolitaine et des DOM. Les SMS et MMS sont aussi offerts sans surcoût en France métropolitaine. A l’étranger (Europe et DOM), vous disposez chaque mois, de 25 Go en 4G, ainsi que des appels, SMS et MMS illimités vers ces destinations et vers la France métropolitaine.

En constante expansion, le réseau 5G de Free offre des débits impressionnants dans les zones couvertes. Et comme toujours chez Free, la transparence tarifaire est au rendez-vous.

Notez qu’après la première année, l’offre évolue vers le forfait Free 5G qui donne droit à 350Go d'internet pour 19,99€/mois.

Choisissez le bon forfait 5G pour une expérience de connexion unique

Chacune de ces offres présente des atouts spécifiques : Lebara séduit par son prix ultra-compétitif et son volume de data généreux, Cdiscount Mobile mise sur la fiabilité du réseau Bouygues, YouPrice capitalise sur l'excellence du réseau Orange, tandis que Free maintient sa position de champion du rapport qualité-prix.

Pour faire votre choix, considérez les trois principaux critères suivants :

La couverture 5G dans votre zone géographique

Votre consommation mensuelle de données mobiles

Votre budget

Autre point intéressant : ces forfaits sont sans engagement. Vous pouvez donc tester différentes options jusqu'à trouver celle qui correspond parfaitement à vos besoins. A vous de jouer !