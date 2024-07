Les nouveautés RED : Forfait RED 200Go 5G 9.99€, forfait spécial voyage, 5Go à 2.99€

Le forfait RED 200 Go 5G à 9,99€ : un max de data à prix cassé

C'est LA star de cette nouvelle gamme : le forfait RED 200 Go 5G à seulement 9,99€ par mois. Oui, vous avez bien lu ! Pour moins de 10€ mensuels, RED By SFR vous offre une enveloppe data XXL de 200 Go que vous pouvez utiliser sur l’ensemble du réseau 5G de SFR en France métropolitaine. Avec un tel volume, vous allez pouvoir streamer, surfer et partager sans compter.

Mais ce n'est pas tout : ce forfait mobile comprend également les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Et pour vos voyages en Europe et DOM, vous disposez de 27 Go de data inclus, ainsi que de l’illimité vers ces destinations et vers la France métropolitaine. Cerise sur le gâteau : l'offre est sans engagement. Vous restez donc libre de partir quand vous voulez, sans frais.

Avec un tel rapport qualité/prix, difficile de résister. C'est le moment idéal pour passer à la 5G sans se ruiner !

Le forfait RED Spécial Voyage : 19,99 €/mois pour rester connecté et communiquer partout dans le monde

Vous êtes un globe-trotter dans l'âme ? Le forfait RED Spécial Voyage est fait pour vous. Pour 10€ de plus par mois, en plus des avantages du forfait de base, vous bénéficiez de 35 Go de data utilisables depuis un total de 124 destinations étrangères, incluant l’UE et les DOM, mais aussi de nombreux autres pays d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Océanie.

Fini les mauvaises surprises sur votre facture après un séjour à l'étranger ! Avec cette option sans engagement, vous pouvez communiquer et surfer sereinement quasiment partout dans le monde, sans vous ruiner.

Que vous partiez en week-end à New York, en vacances au Canada, en Chine, ou au Sénégal, ou encore en déplacement professionnel en Allemagne, vous restez connecté comme à la maison. Un vrai plus pour les voyageurs réguliers !

Le mini forfait 5 Go à 2,99€/mois : l'essentiel à prix mini

Vous n'avez pas besoin d'une grosse enveloppe data ? RED by SFR a pensé à vous avec son forfait 5 Go à seulement 2,99€ par mois. Une offre mobile ultra-compétitive qui comprend 5 Go de data en 4G utilisables en France, mais aussi en UE et dans les DOM, ainsi que les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine.

C’est l’offre idéale pour les petits consommateurs ou comme forfait d'appoint. Et toujours sans engagement bien sûr !

Pourquoi choisir RED by SFR ?

Au-delà de ces offres imbattables, RED by SFR a de nombreux atouts dans sa manche :

Un réseau mobile de qualité : avec 99% de la population couverte en 4G/4G+ et un déploiement 5G en pleine expansion.

La flexibilité : vous pouvez modifier votre forfait quand vous voulez depuis l'appli RED&Moi.

Un service client réactif : disponible 7j/7 de 8h à 21h par chat.

La conservation de votre numéro : RED s'occupe de tout gratuitement.

N'attendez donc plus pour profiter de ces offres exceptionnelles ! Que vous soyez gros consommateur de data, voyageur invétéré ou utilisateur occasionnel, vous trouverez forcément le forfait RED fait pour vous !