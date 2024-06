Les soldes ont déjà commencé chez Samsung : le Galaxy S24 Ultra est plus abordable que jamais !

Le Galaxy S24 Ultra n’est pas n'importe quel haut de gamme, il s’agit de l’un des deux smartphones les plus convoités dans le monde par les connaisseurs avec l’iPhone 15 Pro Max. Ces deux modèles ont rencontré un succès virulent qui démontre à quel point les tendances actuelles sont tournées vers le bas de gamme, mais aussi vers le très haut de gamme.

En soit, il y a une logique imparable : dans un monde connecté où nos smartphones sont multitâches, obtenir un smartphone très cher est paradoxalement une garantie sur le long terme de faire des économies en le gardant plus longtemps, tout en accédant à un vrai confort.

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Presque plus important qu'en voiture aujourd’hui, le smartphone est l’outil de tous les instants qui ne peut plus se passer d’un bon écran, d’une autonomie respectable, d’un bon appareil photo et de performance capable de faire tourner quelques jeux mobiles et des vidéos en bonne qualité. Rogner sur ces aspects, c’est se tirer une balle dans le pied, ce pourquoi le bas de gamme ressemble de plus en plus au milieu de gamme, et pourquoi les haut de gamme ont besoin d’aller vraiment beaucoup plus loin pour proposer une véritable plus value.

C’est le cas du Galaxy S24 Ultra de Samsung, qui, plus que proposer des composants de très grandes qualité, ce qui est évidemment le cas, propose également un ensemble de fonctionnalités qui ont de quoi redéfinir totalement l’appréciation de votre vie numérique !

