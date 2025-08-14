Ligue 1+ : cette astuce qui prouve que l’application a tout compris pour vous faire payer moins cher

Dans cet article L'échec de l'année dernière

Ligue 1+ permet le partage de compte

Une offre de lancement à moins de 10 € les trois premiers mois

Les alternatives sur Amazon et Dazn

Une offre qui fait suite à un échec ?

Nous entendons de plus en plus d’utilisateurs de plateformes de streaming se plaindre de l’interdiction du partage de compte hors du foyer.

Eh oui, auparavant, si la pratique n’était pas explicitement autorisée, elle n’était pas non plus formellement interdite.

On pourrait dire que cela était toléré, formant une sorte de zone grise.

Depuis 2023, des plateformes comme Netflix ont commencé à interdire le partage de compte hors foyer dans leurs conditions d'utilisation, puis à mettre en place des moyens techniques de blocage.

Or, c’est ce qui semble ne pas avoir plu aux abonnés de Dazn (en plus des prix de début de saison élevés) et qui permet d'expliquer l'échec de la plateforme à convaincre les fans.

La Ligue 1+ vient rectifier le tir

C'est de ce constat flagrant que la LFP a décidé de faire autrement, et donc, contrairement à cette tendance, l'application Ligue 1+ encourage le partage de compte !

Avec Ligue 1+, vous pouvez partager légalement votre compte avec une autre personne et visionner sur deux écrans simultanément.

Oui, vous avez bien lu. C’est une façon totalement légale qui vous permet donc de diviser le prix de votre abonnement par deux, puisque vous avez le droit de diffuser sur deux écrans simultanément avec un seul compte.

En plus de cela, le prix de l'abonnement est plutôt attractif. En vous abonnant jusqu'au 31 août inclus, vous ne payez que 9,99 € par mois pendant trois mois, puis 14,99 € pendant un an avec engagement.

Y a t-il des alternatives pour regarder la Ligue 1 depuis votre smartphone ?

Si vous avez déjà un compte Amazon, ou Dazn, ou que vous comptez vous y abonner, sachez qu'il vous est possible de visionner les matchs également depuis leurs plateformes, en payant un supplément.

C'est une bonne façon de mixer les plaisirs pour ceux qui veulent regarder d'autres programmes que seulement le Football.