Les meilleurs smartphones pour la photo en ce début d'année 2026

En premier lieu, le design de ces trois smartphones montre des approches très différentes en matière d’ergonomie, d’intégration des capteurs et de finitions. Ainsi, le Galaxy S25 Ultra arbore un format grand et élancé avec un cadre en titane et une face arrière finement polie, où quatre capteurs photo sont alignés dans un module rectangulaire proéminent en haut à gauche : un capteur principal 200 mégapixels accompagné d’un ultra-grand-angle et de deux téléobjectifs, ce qui confère une perception de polyvalence photographique évidente. Son profil reste plat avec des coins légèrement arrondis, et il est disponible dans plusieurs teintes dont titanium silver blue, titanium black et titanium jade green.

L’iPhone 17 Pro adopte une approche plus compacte et raffinée, avec une structure unibody en aluminium de qualité aérospatiale et un module de caméras disposé en triangle sur une large plateforme baptisée « caméra plateau », qui regroupe trois capteurs de 48 mégapixels chacun. Cette architecture, combinée à un profil plat et des coloris comme cosmic orange, deep blue ou silver, donne une excellente impression.

Enfin, le Google Pixel 10 Pro mise sur une silhouette un peu plus équilibrée entre compacité et confort, avec trois capteurs arrière alignés verticalement et intégrés dans un bandeau qui traverse le dos, dans des coloris tels que moonstone, jade ou obsidian qui soulignent son design sobre mais élégant.

En termes de dimensions, le Pixel 10 Pro est le plus petit des trois, suivi de près par l’iPhone 17 Pro, tandis que le Galaxy S25 Ultra est le plus grand. Sur la balance, le Pixel 10 Pro tend à être le plus léger, l’iPhone 17 Pro intermédiaire et le Galaxy S25 Ultra le plus lourd. Tous les trois sont certifiés contre l’eau et la poussière avec une classification IP68, garantissant une résistance à l’immersion jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes dans des conditions contrôlées, une caractéristique importante pour la photographie en extérieur ou dans des environnements humides.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Pour aborder la puissance et la qualité d’affichage, il est essentiel d’examiner les composants internes et la manière dont ils soutiennent les usages exigeants comme le traitement des images et la retouche en mobilité. Le Galaxy S25 Ultra exploite le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, associé à 12 Go de mémoire vive et des options de stockage allant jusqu’à 1 To, sans possibilité d’extension via micro SD. Ce cœur matériel lui assure une grande fluidité dans les opérations les plus lourdes comme le traitement photo et vidéo.

L’iPhone 17 Pro, pour sa part, repose sur la puce Apple A19 Pro, connue pour ses performances brutes et son efficacité lorsqu’il s’agit de gérer des tâches intensives comme des flux vidéo en très haute résolution, tout en étant livré avec 12 Go de RAM et des capacités de stockage interne de 256 Go à 1 To, également non extensibles.

Enfin, le Google Pixel 10 Pro se distingue par son processeur Google Tensor G5 et, généralement, 16 Go de RAM avec des paliers de stockage allant de 128 Go à 1 To, offrant ici le plus grand volume de mémoire vive, ce qui peut se traduire par une meilleure gestion des algorithmes d’IA lors du traitement des images. Quant à la hiérarchie de puissance pure, l’A19 Pro d’Apple figure en tête dans les benchmarks pour les performances globales CPU et GPU, suivi du Snapdragon 8 Elite de Samsung dans les tâches multimédia lourdes, puis du Tensor G5 de Google qui excelle davantage dans les opérations d’intelligence artificielle et de photographie computationnelle.

Concernant les écrans, le Galaxy S25 Ultra présente une dalle Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,9 pouces offrant une définition QHD+ avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, une technologie qui combine fluidité visuelle et efficacité énergétique. De son côté, l’iPhone 17 Pro est équipé d’un écran Super Retina XDR OLED de 6,3 pouces ProMotion à 120 Hz, réputé pour sa précision des couleurs et sa luminosité maximale, ce qui garantit lisibilité et fidélité des images.

Le Pixel 10 Pro mise sur un écran Super Actua OLED également d’environ 6,3 pouces avec une très forte luminosité, un contraste élevé et aussi un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, ce qui en fait un candidat sérieux pour la visualisation photo et vidéo en plein jour.

En termes de classement qualitatif global, le Pixel 10 Pro prend une légère avance grâce à sa luminosité exceptionnelle qui aide dans toutes les conditions d’éclairage, suivi du Galaxy S25 Ultra pour son grand format et sa densité de pixels supérieure, puis de l’iPhone 17 Pro pour l’exactitude des couleurs et l’intégration logicielle homogène qui valorise l’expérience visuelle.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Lorsqu’il s’agit de photographie, ces trois smartphones incarnent des philosophies bien distinctes, tout en visant un public exigeant. Le Samsung Galaxy S25 Ultra s’appuie sur une configuration particulièrement riche avec un capteur principal de 200 mégapixels destiné à capter un maximum de détails, épaulé par un capteur ultra-grand-angle de 50 mégapixels pour les paysages et l’architecture, ainsi que deux téléobjectifs respectivement dédiés au zoom optique intermédiaire et au très longue distance, l’un d’eux permettant un grossissement optique avancé sans perte visible.

À l’avant, un capteur selfie de 12 mégapixels assure les autoportraits et la visioconférence.

De son côté, le iPhone 17 Pro privilégie l’homogénéité avec trois capteurs arrière de 48 mégapixels chacun, un principal, un ultra-grand-angle et un téléobjectif, tous optimisés pour produire une colorimétrie cohérente et une excellente gestion de la vidéo, tandis que le capteur frontal de 12 mégapixels reste orienté vers la fidélité des tons de peau.

Le Google Pixel 10 Pro adopte une approche plus axée sur la photographie computationnelle, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra-grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels, complétés par un capteur frontal de 11 mégapixels, l’ensemble étant fortement soutenu par les algorithmes de traitement d’image de Google.

En comparaison, le Galaxy S25 Ultra apparaît comme le plus polyvalent sur le plan matériel pur, tandis que le Pixel 10 Pro est souvent considéré comme celui produisant les photos les plus équilibrées et naturelles grâce à son traitement logiciel, l’iPhone 17 Pro se positionnant juste derrière avec une grande constance, notamment en vidéo.

En matière de connectivité, les trois modèles proposent une compatibilité complète avec la 5G et le Wi-Fi de dernière génération, à savoir le Wi-Fi 7 pour le Galaxy S25 Ultra et le Pixel 10 Pro, tandis que l’iPhone 17 Pro reste sur une implémentation Wi-Fi 6E optimisée. Aucun des trois ne dispose de prise audio jack.

Enfin, les lecteurs d’empreintes digitales diffèrent dans leur intégration, puisque le Galaxy S25 Ultra et le Pixel 10 Pro optent pour un capteur ultrasonique sous l’écran, discret et rapide, tandis que l’iPhone 17 Pro privilégie la reconnaissance faciale avancée intégrée à la face avant.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Pour conclure ce comparatif, regardons ce que propose les trois compétiteurs du jours concernant l’autonomie et la recharge. Le Galaxy S25 Ultra embarque une batterie de 5 000 mAh, une capacité généreuse qui, associée à l’optimisation logicielle de Samsung, lui permet d’envisager une journée et demie d’utilisation dans des conditions classiques, bien que l’autonomie réelle dépende fortement de l’usage du zoom et de la luminosité de l’écran. Il supporte par ailleurs une recharge filaire rapide pouvant atteindre 45 watts, ainsi qu’une recharge sans fil à 15 watts et une recharge inversée pour alimenter des accessoires.

L’iPhone 17 Pro, avec une batterie légèrement plus modeste d’environ 3 800 mAh, compense cette capacité inférieure par une gestion énergétique très fine de la puce A19 Pro, ce qui lui permet de tenir aisément une journée complète, voire davantage pour des usages modérés. La recharge filaire plafonne autour de 30 watts, tandis que la recharge sans fil MagSafe atteint 15 watts, offrant une solution pratique mais moins rapide que celle de Samsung.

Le Pixel 10 Pro se situe entre les deux avec une batterie proche de 5 050 mAh, susceptible d’offrir l’autonomie la plus confortable pour un usage photo intensif, notamment grâce à l’optimisation de son écran adaptatif. Il accepte une recharge filaire d’environ 30 watts et une recharge sans fil de 23 watts.

En définitive, le Pixel 10 Pro apparaît comme le plus endurant sur le papier, le Galaxy S25 Ultra comme le plus rapide à recharger, et l’iPhone 17 Pro comme le plus équilibré pour ceux qui privilégient la constance et la simplicité d’usage au quotidien.

