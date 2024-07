Moins de 300 € sur Amazon pendant les soldes pour le roi des milieu de gamme de Samsung avec son Super Amoled et 8 Go de RAM

Le Galaxy A55 est le smartphone le plus puissant de sa gamme, et l’un des smartphones les plus appréciés par les fans de Samsung grâce à des performances très intéressantes et un prix bien moins cher que le haut de gamme.

En ce moment sur Amazon, ce modèle passe en plus sous les 300 €, ce qui en fait un bien meilleur rapport qualité-prix que les modèles moins performant de la Gamme A.

La fiche technique du Galaxy A55 5G

Écran : Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1480

Exynos 1480 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128Go ou 256Go, extensible via microSD

128Go ou 256Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

50 MP Caméra avant : 32 MP

32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Le Galaxy A55 propose plusieurs points clefs qui en font une véritable référence dans le segment du milieu de gamme, et même le modèle à suivre, voire à essayer de dépasser pour les concurrents de la marque.

Parmi les valeurs étalon de ce smartphone, on retrouve son processeur Exynos, qui fournit des performances remarquables, sans ralentissements ; un appareil photo de très bonne qualité, et une batterie de 5000 mAh avec surtout une charge rapide qui permet de recharger entièrement son smartphone en très peu de temps.

De plus, n’oublions pas de mentionner que l’écran Super Amoled du Galaxy A55 est une technologie supérieure à la très grande majorité de ce que l’on trouve pour le même prix, ce qui fait la force de la Gamma A.

Retrouvez notre test complet du Galaxy A55 5G !

Où se procurer le Galaxy A55 pendant les soldes ?

Le Galaxy A55 est disponible pour moins de 300 € sur Amazon, ce qui en fait la meilleure offre du moment, puisque l’appareil est proposé à 429 € sur le site de son constructeur.