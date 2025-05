Samsung Galaxy Z Flip7 : la puce Exynos 2500 fait son entrée dans l'univers des pliables

Selon plusieurs sources concordantes, dont le journal coréen The Chosun Daily, Samsung aurait finalement opté pour sa puce maison après plusieurs mois d'hésitation et de tests. Cette information vient clore une période d'incertitude durant laquelle des rumeurs contradictoires circulaient quant au choix du processeur pour le Galaxy Z Flip7.

Le Galaxy Z Fold7, modèle plus premium de la gamme pliant de Samsung, conserverait quant à lui un processeur Snapdragon, probablement le Snapdragon 8 Elite. Cette approche mixte, si elle se confirme, indiquerait clairement une stratégie différenciée pour les deux appareils phares de la marque.

Des considérations économiques au cœur de la décision

Cette décision serait principalement motivée par des considérations économiques. D'après les informations rapportées, Qualcomm aurait augmenté le prix de ses puces haut de gamme de plus de 20% ces dernières années, rendant l'option Exynos financièrement plus attractive pour Samsung.

Le volume de production plus limité des smartphones pliants par rapport à la série Galaxy S aurait également facilité cette transition. En effet, les Galaxy Z Flip se vendent en quantités moins importantes que les modèles classiques, ce qui réduit le risque associé à l'utilisation d'une puce dont le rendement de production n'est pas optimal.

Car c'est bien là que réside le principal défi : le rendement de production des puces Exynos 2500 serait actuellement estimé entre 20% et 40%, bien en-dessous des 60% généralement considérés comme nécessaires pour une production de masse efficace. Malgré cette contrainte, Samsung aurait déterminé que ce rendement était suffisamment stable pour équiper le Galaxy Z Flip7.

Performances et caractéristiques techniques : que faut-il attendre ?

L'Exynos 2500 qui équipera le Galaxy Z Flip 7 est une puce à 10 cœurs gravée en 3 nanomètres avec une architecture avancée. Elle disposerait notamment d'un cœur Cortex-X925 cadencé à 3,3 GHz pour les tâches les plus exigeantes, complété par sept cœurs Cortex-A725 (deux à 2,75 GHz et cinq à 2,36 GHz) et deux Cortex-A520 à 1,8 GHz pour les processus moins gourmands.

Côté graphique, le GPU Samsung Xclipse 950 serait basé sur l'architecture RDNA 3.5 d'AMD, promettant des performances graphiques améliorées pour le gaming et la consommation multimédia.

Si certains utilisateurs pourraient s'inquiéter des performances de cette puce par rapport au Snapdragon 8 Elite, Samsung semble miser sur d'autres améliorations pour son Galaxy Z Flip7. Le smartphone devrait notamment bénéficier d'une batterie de 4300 mAh, soit 300 mAh de plus que son prédécesseur, ce qui pourrait compenser une éventuelle efficacité énergétique moindre de la puce Exynos.

En comparaison, le Motorola Razr 60 Ultra, principal concurrent du Galaxy Z Flip, utilise généralement des puces Snapdragon haut de gamme. Cette différence pourrait constituer un argument de vente pour les utilisateurs particulièrement sensibles aux performances brutes.

Un écran extérieur agrandi et de nouvelles fonctionnalités

Au-delà du processeur, le Galaxy Z Flip7 devrait apporter plusieurs améliorations notables. L'écran extérieur serait notamment agrandi et perforé, à l'image de ce que propose déjà Motorola avec son Razr 60 Ultra. Cela permettrait une utilisation plus confortable du smartphone en position fermée, afin de ne plus avoir à ouvrir l'appareil pour de nombreuses tâches quotidiennes.

Le smartphone devrait également être lancé directement avec One UI 8 basé sur Android 16, faisant l'impasse sur One UI 7. Cette version de l'interface utilisateur de Samsung devrait apporter son lot de nouvelles fonctionnalités, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle.

En termes de connectivité, le Galaxy Z Flip7 devrait prendre en charge les dernières normes, avec notamment la compatibilité avec les réseaux 5G et le Wi-Fi 7. Pour le stockage, on s'attend à des options allant de 256 Go à 512 Go, associées à au moins 12 Go de RAM.

Une production imminente pour un lancement en juillet

La production de masse du Galaxy Z Flip7 devrait débuter ce mois-ci, avec plus de 200 000 unités prévues avant la fin juin. Le smartphone serait officiellement présenté en juillet lors d'un événement Galaxy Unpacked qui pourrait se tenir à New York.

Ce calendrier correspond à la stratégie habituelle de Samsung, qui dévoile généralement ses nouveaux modèles pliables en été. L'année dernière, les Galaxy Z Flip6 et Z Fold6 avaient été présentés fin juillet.