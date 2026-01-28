Moto g77 : Motorola muscle son milieu de gamme avec un capteur 108 mégapixels et écran AMOLED très lumineux

Motorola officialise le moto g77 comme nouvelle référence de la famille moto g pour 2026, avec une communication axée sur la polyvalence au quotidien et la résistance. Selon le fabricant, le moto g77 est pensé pour répondre aux usages intensifs, qu’il s’agisse de multitâche, de streaming ou de jeux mobiles, tout en conservant un design relativement fin et léger autour de 179 g.

Le smartphone adopte ainsi une coque avec finition dite « soft luxury » et bénéficie de couleurs validées par Pantone, dont notamment Black Olive, afin de proposer un style plus travaillé que celui de nombreux concurrents de même catégorie. Par ailleurs, il est certifié IP64, ce qui signifie une protection contre la poussière et les éclaboussures, et il a été testé selon 13 procédures de la norme MIL‑STD‑810H. Motorola met clairement en avant cette robustesse comme élément différenciant.

Sur le volet logiciel, le moto g77 tourne sous Android 16, avec la promesse de plusieurs mises à jour majeures, ce qui le rapproche de certains concurrents comme Samsung ou Xiaomi qui commencent également à étendre le suivi logiciel sur leurs gammes intermédiaires. La marque ajoute sa surcouche Hello UX et l’application Moto Secure, qui regroupent des outils de personnalisation, de gestion de la confidentialité et de sécurité des données, une approche désormais fréquente sur les smartphones de cette gamme.

De plus, l’intégration de fonctions liées à l’IA générative via l’application Chat with Gemini de Google ainsi que le geste Circle to Search permet de se rapprocher des propositions logicielles de fabricants qui mettent déjà l’accent sur l’assistant intelligent et la recherche visuelle avancée.

Écran AMOLED très lumineux et performances Mediatek Dimensity 6400

Le moto g77 embarque un écran AMOLED de 6,78 pouces, avec une définition de 1272 x 2772 pixels, une densité d’environ 449 ppp et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour assurer une navigation fluide dans l’interface et les applications. Selon Motorola, il s’agit du panneau le plus lumineux jamais proposé sur un moto g, avec un pic annoncé autour de 5000 cd/m², comme le moto g67, ce qui doit faciliter la lisibilité en extérieur.

Pour le confort visuel, l’écran intègre une technologie certifiée par SGS pour la réduction de la lumière bleue, une fonction que l’on retrouve aussi chez d’autres acteurs du segment, mais qui reste un argument de plus pour un usage prolongé.

Côté performances, le moto g77 s’appuie sur un SoC Mediatek Dimensity 6400 gravé en 6 nm, associé à 8 Go de RAM et un stockage UFS 2.2 de 128 ou 256 Go, extensible via microSD. L’ambition est de proposer un équilibre entre consommation maîtrisée et performances suffisantes pour des usages courants et certains jeux, sans rivaliser pour autant avec les puces plus haut de gamme présentes sur des modèles plus coûteux. Notez que le smartphone intègre par ailleurs une batterie de 5200 mAh avec charge filaire 30 W, ce qui le place légèrement au-dessus de nombreux concurrents restés à 5000 mAh, avec une promesse d’autonomie d’une journée complète voire davantage selon l’usage, même si cela reste à confirmer lors d’un test complet.

Appareil photo 108 mégapixels et fonctions d’IA

Sur la photo, le moto g77 se différencie surtout par son capteur principal de 108 mégapixels avec stabilisation optique (OIS) et zoom sans perte 3x, présenté comme une première sur un modèle moto g, ce qui le situe au-dessus du moto g67 limité à 50 mégapixels.

Selon la marque, ce module doit permettre de saisir davantage de détails, notamment en recadrage, et de proposer un zoom plus exploitable que celui de nombreux milieux de gamme qui se contentent de capteurs auxiliaires de faible résolution. Il est accompagné d’un ultra grand‑angle de 8 mégapixels, tandis que la caméra frontale affiche 32 mégapixels, un niveau déjà rencontré chez certains concurrents mais qui reste supérieur à la moyenne dans cette tranche de prix.

En vidéo, la marque évoque la possibilité de filmer jusqu’en 4K à 30 images par seconde.

Au-delà du matériel, Motorola met en avant plusieurs fonctions dopées à l’IA, regroupées sous l’appellation moto ai, comme le mode Portrait pour une gestion de la profondeur plus naturelle ou la fonction Auto Smile Capture capable de reconnaître jusqu’à cinq visages et déclencher automatiquement la prise de vue. Pour l’édition, le constructeur s’appuie sur les outils de Google Photos, dont Magic Eraser, Photo Unblur et Auto Frame, afin de faciliter la retouche rapide directement depuis le téléphone, une approche qui suit la tendance générale des smartphones Android récents.

Ces outils s’ajoutent aux habituels modes HDR, nuit ou panorama déjà présents sur la plupart des rivaux, mais Motorola met particulièrement l’accent sur la simplicité d’usage, sans chercher à multiplier les capteurs secondaires de faible utilité. Sur un marché où plusieurs concurrents revendiquent aussi des capteurs de 108 mégapixels ou plus, le moto g77 se positionne plutôt comme une proposition équilibrée : capteur haute définition, stabilisation optique, ultra grand‑angle et outils logiciels modernes, sans entrer dans la surenchère de modules macro ou de profondeur. Là encore, il faudra attendre des retours de tests et d’utilisateurs pour mesurer la qualité réelle des photos, en particulier en basse lumière, un point sur lequel les milieux de gamme affichent des résultats souvent contrastés.

Disponibilité et prix

Le communiqué de Motorola précise que le moto g77 arrive en France à un prix de 349 euros, en même temps que le moto g67.

