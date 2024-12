Motorola dévoile 4 nouveaux smartphones d’entrée de gamme les moto g15 Power, moto g15, moto g05 et moto e15

Ce ne sont pas moins de quatre nouveaux smartphones que la marque Motorola va prochainement mettre sur le marché. Il s’agit de modèles d’entrée de gamme voulant s’adresser à un très large public.

Ainsi, le moto g15 Power se distingue par son autonomie remarquable avec une batterie de 6000 mAh permettant jusqu'à 58 heures d'utilisation, selon la marque. Équipé d'un écran Full HD+ de 6,72 pouces et d'une charge rapide 30W, il dispose de 256 Go de stockage extensible jusqu'à 24 Go de RAM avec un Soc MediaTek Helio G81 Extrême. Il est doté d’un double système de capteur photo de 50 et 5 mégapixels au dos avec un capteur de 8 mégapixels pour les selfies. Il est compatible Wi-Fi 5, NFC et Bluetooth 5.4. Son prix de lancement est fixé à 199 euros.

Le moto g15 veut représenter une solution multimédia cohérente avec son écran Full HD+ de 6,72 pouces et ses haut-parleurs stéréo Dolby Atmos. Il est animé par le même chipset que le moto g15 Power.

Son appareil photo principal de 50 mégapixels est complété par un objectif ultra grand-angle de 5 mégapixels et il y a un capteur de 8 mégapixels à l’avant. Sa batterie de 5200 mAh assure une autonomie prolongée, idéale pour la consommation de contenus. Il sera commercialisé à 159 euros.

Des modèles d'entrée de gamme à moins de 140 euros

Le moto g05 propose un écran LCD de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et un appareil photo principal de 50 mégapixels avec une caméra à selfie de 8 mégapixels. Il est doté d’une batterie d’une capacité de 5200 mAh signifiant une grande autonomie. Il y a un port jack pour brancher un casque. Il est Wi-Fi 5, NFC et Bluetooth 5.4. Avec 64 Go de stockage extensible et jusqu'à 12 Go de RAM, il offre une expérience fluide pour un prix de 139 euros.

Enfin, le moto e15 propose le même écran et la même batterie que le moto g05. Il dispose d’un capteur photo de 32 mégapixels à l’arrière et de 8 mégapixels à l’avant. Il fonctionne sous Android 14 (Go Edition) pour des performances optimisées malgré une configuration plus modeste. La connectivité est identique à celle du moto g05. C’est le plus abordable de la bande puisque son prix est fixé à 119 euros.

Tous ces modèles bénéficient d'une finition en cuir végan et sont livrés avec une coque de protection. Les moto g15 Power, moto g15 et moto g05 fonctionnent sous Android 15, tandis que le moto e15 utilise Android 14 Go Edition. Ils intègrent des fonctionnalités comme le Bluetooth 5.4 et bénéficient d’une protection contre les éclaboussures (IP54).

Les appareils seront disponibles en plusieurs coloris, du Gris souris au Bleu glacier en passant par le Vert kaki, selon les modèles.